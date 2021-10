Uscire di casa in autunno e indovinare l’outfit giusto è una vera impresa. Si alternano giornate calde e soleggiate e giornate fredde e piovose. Spesso queste temperature agli antipodi si succedono addirittura nella stessa giornata. La soluzione migliore sarebbe vestirsi a strati, ma come farlo non facendone risentire la moda?

Come vestirsi con la pioggia in autunno

La prima cosa da tenere presente quando piove sono le scarpe, le prime a contatto con all’acqua; meglio quindi optare per un materiale waterproof. Le migliori calzature da indossare nelle giornate di pioggia sono dei semplici stivali, comodi e che permettono di mantenere i piedi asciutti. Optando per un paio di stivali non si rischia di sbagliare: con tacco, senza tacco, alti o alla caviglia, si ha l’imbarazzo della scelta per decidere il modello che più si adatta al proprio look senza rinunciare al fashion.

Se gli stivali non ci convincono si può puntare ad un paio di anfibi, impermeabili e antiscivolo. Per le più informali e sportive un’alternativa valida sono le sneakers alte alla caviglia.

Passando all’abbigliamento dalla caviglia in su, partendo dalla parte superiore, un grande classico è il trench. Capo numero uno a cui guardare quando il meteo non si prospetta dei migliori. Abbastanza lungo, solitamente ha una cintura che segna il punto vita e dona un’aria vagamente british.

Per stare al caldo poi sono perfette felpe alla moda e maglioni caldi, meglio se con il collo alto. Nel caso non ne avessimo per ripararsi dal freddo e aggiungere un tocco in più al nostro look, si può ricorrere ad un foulard o una sciarpa leggera.

Quando la pioggia non è forte, questi possono essere abbinati ad un cappello. Perfetti sono quelli a tesa larga, poiché, oltre alla testa riparano anche il viso.

Procedendo dalla vita in giù, i jeans sono il capo più comodo da indossare quando piove, ma attenzione a scegliere il modello dei pantaloni! Da evitare quando piove i pantaloni a palazzo o a zampa perché l’orlo si bagnerebbe subito, per lo stesso motivo evitare anche maxi dress e gonne troppo lunghe. Sono invece perfetti i jeans skinny che possono essere infilati eventualmente all’interno degli stivali.

Accessori

La borsa quando piove è uno degli accessori più esposti alla pioggia, è bene quindi che sia anch’essa impermeabile. La borsa per le giornate di pioggia deve essere capiente abbastanza da poter contenere l’impermeabile o un piccolo ombrello da tirare fuori nel momento del bisogno. In alternativa per avere le mani libere e poter maneggiare l’ombrello con comodità è possibile orientarsi sull’utilizzo di uno zaino.

Che colori utilizzare

Per meglio adattarsi al clima e allo scenario è bene puntare su gradazioni scure, che tendono a camuffare le eventuali gocce di pioggia, oltre ad essere meno suscettibili all’umidità e contraddistinguersi per la loro intrinseca raffinatezza. Un colore che si sposa perfettamente con il meteo piovoso è il verde scuro, sfumatura detta muschio.

Anche il bicolor è una scelta da prendere in considerazione, specie se nell’accoppiata bianco e nero, combo perfetta e raffinata in tutte le occasioni. Le tinte più chiare non sono da scartare completamente, esse aumentano il livello di luminosità della mise. Nelle giornate di pioggia la luce naturale del sole che filtra dalle nuvole può essere amplificata con un’abito bianco abbinato ad un trench panna.