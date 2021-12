Anche quest’anno, tra le poche certezze che ci “regala” la stagione invernale, oltre al raffreddore, ve n’è una, che tutti temiamo, ma che è inevitabile: la cena aziendale di Natale. Come affrontarla? Si parte dall’outfit: ecco una mini-guida su come vestirsi in quest’occasione!

Come vestirsi per la cena aziendale natalizia

Ancor prima dei regali da fare ai parenti, di cosa fare a Capodanno, il pensiero che rimbomba nella testa delle donne è: “Cosa mi metto per la cena aziendale natalizia?”.

La cena aziendale di Natale è un’occasione perfetta per fare team building, per scambiarsi idee, opinioni, ma non è tutto rose e fiori come sembra: essa, infatti, è un’arma a doppio taglio. Uno scivolone può permanere per sempre nella mente degli invitati ed essere tramandato di cena in cena in stile leggenda metropolitana.

Non possiamo avere tutto sotto controllo e prevedere cosa ci accadrà, ma una cosa su cui possiamo lavorare è l’outfit e lì non abbiamo scusa per sbagliare.

Questa guida è fatta proprio per te: non essere il Grinch della situazione, inizia a prepararti per l’evento! Ci siamo noi ad aiutarti nella scelta del tuo outfit e, fidati, farai una gran figura. Quindi, carta e penna alla mano e stai pronta a prendere appunti.

I consigli da seguire

Una cena aziendale è un’occasione abbastanza formale; ovviamente, il grado di eleganza dipende anche un po’ dal contesto lavorativo in cui ci troviamo (ad esempio uno studio legale oppure un’agenzia di comunicazione).

Ci sono però dei capi must have, che a seconda di come vengono abbinati, possono essere utilizzati in contesti diversi.

Scordiamoci per una sera dei nostri amatissimi e comodissimi jeans e facciamo spazio ad un pantalone elegante a sigaretta oppure stretto che si apre in una strepitosa zampa di elefante: con un bottom così, rigorosamente scuro, basta davvero poco per completare il look!

La blusa is always a good idea: una svolazzante oppure una camicia bianca infilata dentro il pantalone, renderanno il tuo outfit elegante, ma non troppo. Puoi smorzare il tutto scegliendo un colore che non sia per forza bianco: vanno bene anche tonalità come il cipria o il panna.

Se preferisci un look più classico, hai due opzioni: il tailleur (blazer e pantalone), di svariati colori, oppure l’iconico tubino nero, che, però deve arrivare almeno fino a sopra il ginocchio (evita assolutamente le gonne inguinali).

Un’alternativa in stile romantico e molto bon ton è la gonna plissettata: basta abbinarla ad un maglione, oppure ad un body a manica lunga, e, con un paio di ankle boots o un tacco non troppo alto, sarai pronta, perfetta per l’evento.

Il contesto aziendale in cui ti trovi è molto amichevole e tu sei una persona che ama la comodità? Beh, allora puoi optare anche per un vestito in maglia con calze e stivaletti, oppure con un maglione in vero stile natalizio.

Come diciamo sempre, gli accessori sono il dettaglio da non sottovalutare: allora, in questa occasione evita orecchini, collane o bracciali troppo appariscenti. Le perle sono una certezza, ma anche un punto luce, che dia luminosità al tuo look senza esagerare.

La borsa deve essere di piccole dimensioni, per non ingombrare troppo: scegli, allora una pochette a tracolla, molto neutra, che si abbini al tuo outfit senza stonare.

Il make up? Rossetto e smalto rigorosamente rossi: è il colore del Natale e Chanel non ha perso tempo. Il suo Rouge è spettacolare, un vero must have.

Ricapitolando, quindi, evita assolutamente: