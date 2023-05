Le lentiggini possono essere valorizzate con il make up. Vediamo come fare.

Le lentiggini possono essere valorizzate con il giusto make up e diventare un vero e proprio punto di forza del nostro volto. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come valorizzarle al meglio.

Come valorizzare le lentiggini

Le lentiggini, al giorno d’oggi, sono una vera e propria tendenza. Ma, cosa sono? Le lentiggini sono macchie cutanee regolari di forma tondeggiante, lisce al tatto e il cui colore è leggermente più scuro della tonalità della pelle. Negli ultimi anni si sono inoltre moltiplicati i prodotti per ricreare le lentiggini a chi non le ha, questo per dire quanto siano di tendenza. Grazie al make up le lentiggini possono essere valorizzate, rendendo il volto ancora più interessante e originale. Le lentiggini solitamente si presentano soprattutto sul naso e nella zona sotto gli occhi, in particolare per le persone con la pelle chiara e i capelli biondi o rossi. Alcune donne, soprattutto in passato, cercavano di nascondere le lentiggini, considerandole antiestetiche. Oggi tutto è cambiato e, avere le lentiggini, è per la maggior parte delle donne una grande fortuna. Inoltre, siamo ormai prossimi all’arrivo della stagione estiva e, le lentiggini, essendo delle pigmentazioni della pelle permanenti causate dall’accumulo di melanina, possono aumentare o cambiare colore con l’esposizione al sole. Quelle più chiare vengono infatti portate alla luce e rese quindi più visibili. Vediamo ora insieme come valorizzarle con il make up.

Come valorizzare le lentiggini con il make up

Prima di pensare al make up, per chi ha le lentiggini è molto importante utilizzare, mattino e sera, una crema ricca o con ceramidi, fondamentale per proteggere la barriera cutanea. Veniamo adesso al make up. Per valorizzare le lentiggini è fondamentale concentrarsi su due aspetti: la base leggera e la scelta dei giusti colori. Se si hanno poche lentiggini è molto importante usare una base liquida molto leggera, altrimenti si rischia di coprirle troppo. Se ci sono eventuali macchie o brufoletti da coprire, usare un correttore in crema. Una volta steso il fondotinta, con l’uso di un semplice cotton fioc, possiamo togliere il fondotinta stesso dalle lentiggini che vogliamo far risaltare maggiormente. Se invece sul nostro volto sono presenti molte lentiggini, possiamo andare a coprirne un pò utilizzando un correttore prima del fondotinta. Le lentiggini possono davvero regalare al volto un’aria sbarazzina e originale.

Il blush ideale per esaltare le lentiggini è quello color corallo, pesca o mattone, in grado di illuminare le guance. Per la sera si può usare anche un prodotto glitterato.

Per valorizzare le lentiggini non bisogna dimenticare gli occhi. Importante non eccedere con il make up agli occhi, puntare su ombretti nude o una semplice matita nera o marrone per il contorno occhi e un buon mascara volumizzante. Inoltre, con la matita per le sopracciglia, volendo si possono aggiungere qua e là delle lentiggini, a seconda della preferenza.

Per quanto riguarda le labbra, per il giorno optare per colori tenui, la sera invece si può osare di più, con il rosso o con il bordeaux, basta che il tutto sia in armonia con il resto del make up.