Come truccarsi per nascondere le rughe

Il tempo passa per tutti, chi prima, chi dopo, dovrà fare i conti con le rughe. Al giorno d’oggi esistono però diversi modi per coprire le rughe utilizzando il trucco. Vediamone qualcuno all’interno di questo articolo.

Rughe: come nasconderle con il trucco

I segni del tempo, le linee d’espressione e la pelle poco elastica sono sicuramente un cruccio per noi donne. Utilizzare creme antirughe è molto importante e non si deve aspettare quando ormai le rughe sono belle marcate. Prima si comincia meglio è. Comunque, tutti questi segni del tempo possono essere nascosti con un make up naturale, in grado di far apparire il nostro viso più giovane e riposato. Vediamo ora come fare per mascherare i segni del tempo con il trucco.

Il primer: dopo uno scrub e magari anche una maschera idratante, la prima cosa da fare è applicare la base trucco. Il consiglio è quello di utilizzare un primer illuminante riempitivo, rigorosamente in crema, che possa levigare la pelle e distendere i segni d’espressione. Se il viso è molto segnato è meglio utilizzare un primer leggero e non grasso. Per stendere il primer bisogna usare un pennellino e una spugnetta umida solo nei punti critici, poiché se applicato sulle piccole rughe potreste ottenere l’effetto contrario, poiché potrebbe depositarsi sulle pieghe della pelle, enfatizzando così i difetti. Il fondotinta: il consiglio è di utilizzare un fondotinta leggero, preferibilmente in polvere, poiché un prodotto invece troppo denso rischia di appesantire il viso. Se si preferisce utilizzare una crema, è meglio optare per una crema colorata con il duplice effetto idratante. No ai colori troppo scuri, alle terre troppo intense e ai fard pesanti. La cipria: la cipria sarebbe meglio non utilizzarla poiché, essendo polverosa, tende a sottolineare le rughe. Al massimo si può usare giusto sul mento, sul naso e sulla fronte. Il correttore: l’uso di un correttore illuminante è perfetto per cancellare le zone d’ombra, i segni di stanchezza e le imperfezioni. Meglio se il correttore è in crema.

Rughe: come nasconderle dal contorno bocca e sotto agli occhi

Per far apparire gli occhi più freschi e riposati è bene non eccedere con il trucco scuro optando quindi per nuances chiare e naturali, come ad esempio il rosa chiaro che illumina lo sguardo. Per quanto riguarda le ciglia, è bene usare il piegaciglia, per incurvarle, poi applicare il mascara, il consiglio è quello di utilizzarne uno allungante e/o volumizzante, in modo da aprire lo sguardo e ridisegnare la forma delle sopracciglia.

Per quanto riguarda le labbra è bene innanzitutto idratarle il più possibile e fare frequenti scrub. Per quanto riguarda il trucco da applicare sul contorno labbra, prima stendere una crema specifica per il contorno labbra, dopo di che bisogna stendere un fondotinta o un correttore, che abbiano però una texture leggera altrimenti potrebbe andare sulle pieghette.

Tutto questo ovviamente non consente di cancellare per sempre le rughe da un viso, ma con il trucco giusto è possibile nascondere gli inevitabili segni dell’età grazie all’illusione ottica provocata da un trucco ben fatto.