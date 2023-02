Come truccarsi a Carnevale? Idee per un make-up sbalorditivo

Carnevale 2023: consigli e idee su come truccarsi per questa amatissima festa.

È tempo di Carnevale. In questo 2023 si è già cominciato a festeggiare il Carnevale domenica scorsa, 5 febbraio, si proseguirà fino al 21 febbraio con il martedì grasso e si concluderà ufficialmente sabato 25 febbraio con il Carnevale ambrosiano. All’interno di questo articolo vedremo alcuni consigli su come truccarsi per questa amatissima festa.

Carnevale: cos’è?

Il Carnevale è una festa mobile di origine cristiana, ovvero una ricorrenza che non ha una data fissa nel calendario ma che ogni anno cambia, che si verifica prima della Quaresima. Per tradizione il periodo di Carnevale va dall’Epifania al giorno che precede il Mercoledì delle Ceneri, cioè martedì grasso.

In tutta Italia già da fine gennaio si comincia a prepararsi per Carnevale. Vengono organizzate feste, parate e si preparano i famosissimi carri.

Quest’anno poi, dopo gli anni di pandemia, c’è davvero tanta voglia di normalità e di festeggiare come non mai. I più famosi nel nostro Paese sono senza dubbio il Carnevale di Venezia e il Carnevale di Viareggio, le maschere e i carri sono talmente belli da togliere il fiato. Il consiglio è quello di vedere almeno uno dei due almeno una volta nella vita.

Carnevale 2023: come truccarsi

È senz’altro vero che la festa di Carnevale è amata soprattutto dai bambini, insomma cosa c’è di più bello del potersi vestire come uno dei propri eroi o delle proprie eroine o di qualche personaggio dei cartoni animati.

Coriandoli, stelle filanti, dolci, giochi da fare e tanto divertimento rendono davvero il Carnevale una festa indimenticabile per i più piccoli. Anche noi grandi però non siamo immuni al fascino di questa festa, nei negozi infatti ormai si trovano travestimenti sia per bimbi che per adulti, per non parlare delle maschere, ne esistono di tantissimi tipi, una più bella dell’altra, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Ma, come truccarsi? Il costume o la maschera sono bellissmi da indossare ma si può anche farne a meno e optare invece per un trucco importante al fine di rendere il nostro look originale e diverso da quello degli altri.

Per una festa come quella di Carnevale il make up deve essere importante e colorato, proprio per sottolineare l’essenza della festa. Vediamo ora alcuni consigli su come truccarsi per questo Carnevale: