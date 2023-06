Vediamo insieme come valorizzarle al meglio le labbra sottili con il make up.

Se avete le labbra sottili e volete valorizzarle al meglio con il make up siete nel posto giusto. All’interno di questo articolo vedremo proprio come fare per valorizzare le labbra sottili.

Come truccare le labbra sottili: i consigli per valorizzarle

Molte donne hanno le labbra sottili e desiderano dar loro un aspetto più voluminoso. Questo è possibile grazie al make up senza dover ricorrere alla chirurgia. Il trucco per labbra sottili richiede qualche attenzione in più, non solamente per farle sembrare più carnose, ma anche per giocare con il loro aspetto fine ed elegante. Vediamo ora insieme come fare per valorizzare al meglio le labbra sottili, passaggio dopo passaggio:

L’idratazione : il primo passo per avere delle belle labbra è idratarle. É fondamentale utilizzare il balsamo labbra quotidianamente, meglio se il balsamo in questione è di origine naturale, poiché quelli a base di petrolati danno un effetto solamente temporaneo, tornano poi più secche e screpolate di prima. Oltre al balsamo un’altra cosa fondamentale è lo scrub , in modo da eliminare le pellicine e rendere le labbra lisce.

: il primo passo per avere delle belle labbra è idratarle. É fondamentale utilizzare il balsamo labbra quotidianamente, meglio se il balsamo in questione è di origine naturale, poiché quelli a base di petrolati danno un effetto solamente temporaneo, tornano poi più secche e screpolate di prima. Oltre al balsamo un’altra cosa fondamentale è lo , in modo da eliminare le pellicine e rendere le labbra lisce. Primer : per valorizzare al meglio le labbra sottili è importante l’uso di un primer per far sì che la superficie della labbra sia liscia e compatta. Il primer è anche ottimo perché prolunga la durata della tenuta di rossetto e matita.

: per valorizzare al meglio le labbra sottili è importante l’uso di un primer per far sì che la superficie della labbra sia liscia e compatta. Il primer è anche ottimo perché prolunga la durata della tenuta di rossetto e matita. Base : dopo aver applicato il primer è il momento di mettere la base labbra, preferibilmente matte per uniformare le labbra.

: dopo aver applicato il primer è il momento di mettere la base labbra, preferibilmente per uniformare le labbra. Matita : per rendere le labbra sottili più voluminose la matita è essenziale. La matita è anche perfetta per correggere le piccole asimmetrie delle labbra. Il consiglio è quello di utilizzare una matita dura e ben temperata al fine di disegnare un tratto netto, preferibilmente di un colore più scuro rispetto a quello del rossetto che avete deciso di mettere. Questo farà in modo che la bocca abbia un effetto di tridimensionalità. Importante, quando passate la matita rispettate il contorno naturale della vostra bocca.

: per rendere le labbra sottili più voluminose la matita è essenziale. La matita è anche perfetta per correggere le piccole asimmetrie delle labbra. Il consiglio è quello di utilizzare una matita dura e ben temperata al fine di disegnare un tratto netto, preferibilmente di un colore più scuro rispetto a quello del rossetto che avete deciso di mettere. Questo farà in modo che la bocca abbia un effetto di tridimensionalità. Importante, quando passate la matita rispettate il contorno naturale della vostra bocca. Il correttore : altro strumento essenziale per volumizzare le labbra e correggere eventuali imperfezioni. Usate un correttore, fluido e in crema, dello stesso colore della vostra pelle. Per dare più volume applicatelo sull’ arco di cupido e in corrispondenza degli angoli esterni del labbro inferiore.

: altro strumento essenziale per volumizzare le labbra e correggere eventuali imperfezioni. Usate un correttore, fluido e in crema, dello stesso colore della vostra pelle. Per dare più volume applicatelo sull’ e in corrispondenza degli angoli esterni del labbro inferiore. Illuminante: per finire applicate un pò di illuminante sull’arco di cupido per valorizzarlo al meglio e dare alle labbra ancora più volume.

Come truccare le labbra sottili: il rossetto

L’ultimo passaggio per valorizzare al meglio le labbra sottili è quello di applicare il rossetto. Per far apparire le labbra sottili più voluminose i colori su cui puntare sono i colori chiari e luminosi, come per esempio il rosa, il pesca, il rosso accesso e tutte le tonalità nude. Si possono scegliere anche tonalità glitterate e metalliche, mentre sono da scartare i colori scuri. Scegliete un rossetto che sia confortevole sulle labbra, dalla texture morbida e cremosa, al fine di non segnare le pellicine. No ai finish matte, sì a rossetti dal finish brillante, metal o glitter. Puntate sempre su rossetti a lunga tenuta, se ne usate uno liquido ridisegnate l’arco di cupido in modo da dare una forma a cuore alle labbra.