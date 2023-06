Per truccare al meglio le labbra carnose e ottenere un effetto ancora più voluminoso ci sono consigli da seguire: ecco come esaltare la tua bocca

Avere le labbra carnose e voluminose è forse il sogno della maggior parte delle donne del mondo. Accanto a rimedi estetici come il filler, il make-up rimane una valida alternativa per ottenere il tanto desiderato effetto “plump”. Se invece siete fortunate e già possedete labbra carnose ma non avete idea di come truccarle, niente panico: il make-up arriverà in vostro soccorso.

Come truccare le labbra carnose: i consigli per esaltare la tua bocca

Se avete le labbra carnose e amate il make-up siete nel posto giusto. Truccare le labbra è un passaggio particolarmente amato dalle donne, sempre alla ricerca del trucco perfetto e del rossetto che più riesca a esaltarne la forma.

Avere le labbra carnose è già un buon punto di partenza per ottenere un effetto ancora più sensuale e “plump”. Per cominciare, però, è sempre bene preparare le labbra al make-up: così come si prepara la pelle del viso in vista dell’applicazione dei prodotti, stessa cosa si deve fare per le labbra.

Ecco che dunque è necessario partire da un buono scrub labbra: senza una dolce esfoliazione della bocca, infatti, nessun rossetto o prodotto labbra riuscirà a rendere al 100%. In commercio ne esistono di ogni genere e marca, ma eventualmente potete anche prepararne uno semplice in casa. Vi basterà unire una punta di zucchero di canna a un cucchiaino di miele: dopo avere mescolato tutto prendete una piccola quantità e cominciate a passarla delicatamente sulle vostre labbra. Fate solo attenzione a non esfoliare le labbra se queste presentano piccole ferite o se sono particolarmente screpolate.

Una volta effettuato questo passaggio, è giunto il momento di idratare le labbra: passate sulla vostra bocca carnosa un olio o un balsamo nutriente e mentre le sostanze presenti agiscono, procedete con il make-up sul resto del viso.

È arrivato il momento di truccare le labbra: come farlo? Intanto, per fare sì che il prodotto che andrete a stendere duri più a lungo, applicate un primer labbra, utile per levigare le labbra in vista del prodotto successivo. Una volta fatto questo passaggio, scegliete una matita labbra e cominciate a delinearne il contorno. Per ottenere un effetto ancora più carnoso, il consiglio è quello di uscire leggermente dai bordi naturali delle labbra, specialmente sulla parte dell’arco di cupido. Per enfatizzare il volume delle vostre labbra, inoltre, potreste pensare di giocare di chiaro-scuri: iniziate con una matita rosa nude e passate a una tonalità più scura sempre sull’arco di cupido: in questo modo si andrà a creare un gioco di ombre e luci efficace per rendere le labbra carnose e naturali.

Dopo avere steso le matite in modo da avere già un effetto ancora più voluminoso, procedete con il prodotto labbra che più vi piace: il consiglio è sempre quello di stendere un gloss pieno e luminoso e giocare sempre con le ombre. Di tendenza vi è la sfumatura centrale più chiara rispetto al resto delle labbra.

In questo modo riuscirete a ottenere una specie di degradè fluido molto omogeneo e rimpolpante e le vostre labbra, già carnose, risulteranno ancora più piene.

Come truccare le labbra carnose: consigli per ogni forma di bocca

Anche se carnose, le labbra possono comunque avere forme differenti. Se, ad esempio, le avete all’ingiù, potete utilizzare un correttore di un tono più chiaro rispetto al resto del viso per nascondere gli angoli delle labbra per poi ridisegnarle con una matita. Se invece avete labbra carnose ma irregolari, l’ideale sarebbe utilizzare un gloss al centro delle labbra insistendo sul labbro meno voluminoso.

Con le labbra a cuore e tonde l’ideale è delineare i contorni in modo preciso, preferendo una tonalità di matita più scura rispetto al colore del rossetto.

Non vi resta che sperimentare con le vostre labbra carnose: esaltare la bocca con il make-up sarà soddisfacente!