Capita a tutti: una riverniciata a casa con indosso i jeans sbagliati ed ecco che il capo sembra rovinato per sempre. In realtà è possibile, con qualche accorgimento, rimuovere correttamente tutte le macchie di vernice dai tessuti, pur con alcune differenze tra vernici ad acqua e vernici ad olio.

Le prime sono difatti più semplici da trattare e meno tenaci delle seconde.

Macchie di vernice ad acqua sui vestiti: come toglierle

Partendo dalle vernici ad acqua, per toglierle non è comunque sufficiente gettare il capo in lavatrice. Preliminare al normale lavaggio, infatti, c’è qualche altro passaggio necessario per evitare di ottenere un risultato non ottimale.

Senza dubbio il modo più efficace per rimuovere al meglio l’eventuale macchia è quello di girare il capo al rovescio e trattare l’area interessata con acqua molto calda: il calore, infatti, aiuterà la vernice a staccarsi dalle fibre del tessuto.

Tolto il grosso della vernice in questo modo, sarà comunque importante ricorrere a un prodotto come lo smacchiatore universale: sarà sufficiente qualche goccia localizzata sulla macchia. Una volta applicata non basterà far agire: dovremo infatti frizionare la macchia con le mani o – ancora meglio – con una spazzola. Un metodo alternativo è quello di ricorrere all’alcol denaturato o all’acetone, applicandone sempre una piccola dose sulla macchia con un dischetto di cotone come quelli per struccarsi.

Bisognerà con questi prodotti fare più attenzione se il tessuto da trattare è molto delicato.

La macchia di vernice ad acqua dovrebbe essere ora correttamente rimossa, ma per una pulizia uniforme e definitiva, si può proseguire col lavaggio del capo in lavatrice, seguendo ovviamente le indicazioni dell’etichetta per la scelta del lavaggio più adeguato.

Macchie di vernice ad olio sui vestiti: come toglierle

Veniamo ora alla nota dolente. Come già detto le macchie di vernice ad olio sono più difficili da rimuovere dai vestiti rispetto a quelle di vernice ad acqua. C’è però di buono che, solitamente, la latta della vernice ad olio riporta per filo e per segno il procedimento per rimuovere le macchie in modo efficace. Dunque, in linea generale, la mossa migliore è quella di leggere attentamente l’etichetta della vernice utilizzata.

Ad ogni modo, le macchie di vernice ad olio possono essere trattate con solventi naturali come la trementina e l’acquaragia adibiti proprio alla rimozione della componente grassa della vernice, che è poi quella a rendere più ostica la corretta rimozione. Anche in questo caso bisogna girare il capo al rovescio, mettendo della carta assorbente a contatto con la parte macchiata. A questo punto bisogna passare su di essa un batuffolo o un dischetto di cotone o anche un cotton fioc in caso di macchie piccole precedentemente imbevuti del solvente scelto da quelli sopra indicati.

Così la vernice dovrebbe scollarsi dal tessuto, “cadendo” sul foglio. Chiaramente potrebbe rimanere un alone nella parte trattata e questo andrà trattato con uno smacchiatore specifico (sebbene qualcuno consigli anche di strofinarlo con del detersivo per piatti leggermente diluito in acqua). A questo punto si potrà procedere anche in questo caso al normale lavaggio in lavatrice.