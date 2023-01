Quando si trascorre tempo in mezzo alla natura, può accadere di ritrovarsi con i vestiti macchiati di resina prodotta dalle piante. Come rimuoverle?

Come togliere la resina dai vestiti: cotone bianco, cotone colorato e sintetici

Il tempo trascorso in mezzo alla natura è sempre consigliato, ma è bene controllare i propri vestiti, che potrebbero macchiarsi di resina prodotta dagli alberi. Si tratta di una sostanza naturale, che potrebbe diventare difficile da rimuovere. Non bisogna lasciarsi prendere dallo sconforto, ricordandosi che non è necessario recarsi in lavanderia o ancora peggio gettare via i vestiti. Seguendo qualche consiglio di Fatto in casa con Benedetta, infatti, si possono scoprire alcuni rimedi casalinghi che possono aiutare a rimuovere le tanto temute macchie di resina dagli abiti.

Togliere le macchie di resina dai vestiti di cotone bianchi è più facile di quanto si possa pensare. L’aiuto più utile è l’essenza di trementina (acquaragia), solvente vegetale che deriva proprio dalla resina. Molto utile anche l’alcool a 90°, che può essere usato imbevendo un batuffolo di cotone e strofinando direttamente sulla macchia da rimuovere.

Per quanto riguarda i vestiti di cotone colorati, bisogna avere qualche accortezza in più per evitare di farli sbiadire.

Vanno prima lavati con un po’ di acqua e sapone di marsiglia, poi girati al contrario prima di intervenire. Bisogna strofinare sulla macchia del cotone imbevuto in una soluzione composta da 3/4 di alcool a 90° e 1/4 di trementina, lasciando agire per 15 minuti. Dopo un risciacquo in acqua calda la macchia sarà sparita. Per togliere le macchie di resina dai vestiti sintetici è meglio usare l’olio di oliva, mettendone un po’ direttamente sulla macchia, facendolo ammorbidire e poi tamponare con borotalco o lievito in polvere, da lasciar agire per un’ora. Si procede poi con un lavaggio a secco e un risciacquo con acqua calda.

Come togliere la resina dai vestiti: lana, seta e jeans

Esistono rimedi casalinghi anche per rimuovere le macchie di resina dai tessuti più delicati, come la lana o la seta. Si può usare l’essenza di trementina, imbevendo il cotone e strofinando sulla macchia. Si procede poi con un lavaggio a mano con sapone delicato e acqua tiepida. Se la macchia è particolarmente difficile, si può aggiungere un po’ di benzina alla trementina. I jeans sono forse l’indumento che è più facile macchiare di resina quando si sta all’aperto. Per rimuoverla si può trattare la parte del tessuto mettendo sulla macchia un cubetto di ghiaccio. Se non basta si può intervenire con una soluzione formata da 3/4 di essenza di trementina e 1/4 di alcol a 90°. Si può usare anche una goccia di benzina. Infine si deve lavare in acqua calda con sapone naturale.

Ci sono anche alcuni accorgimenti generali da adottare. Prima di tutto bisogna l’etichetta del prodotto per quanto riguarda il lavaggio. Se le macchie sono più piccole si può usare un cotton fioc e se il capo è pregiato è sempre meglio fare una prova in un angolo nascosto per assicurarsi di non danneggiarlo.