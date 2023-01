La gomma da masticare si è appiccicata sui tuoi vestiti? Non temere! Scopriamo insieme tutti i rimedi più indicati per rimuoverla.

Ti è mai capitato di trovare sui tuoi vestiti una gomma da masticare rimasta incollata? Sicuramente si! Può sembrare strano, ma questo piccolo inconveniente è molto comune. Non preoccuparti… ci pensiamo noi! Ecco alcuni consigli utili per togliere la gomma da masticare dai vestiti con rimedi veloci e prodotti facilmente reperibili in casa.

Come togliere la gomma da masticare dai vestiti?

Il ghiaccio

Uno dei sistemi migliori per togliere le gomme da masticare dai vestiti è sicuramente il ghiaccio. Posiziona il cubetto sulla gomma ed il gioco è fatto! Nel giro di qualche minuto si toglierà.

Il freezer

Il freddo è un ottimo alleato contro le gomme da masticare. Ed è proprio per questo che è possibile anche inserire direttamente il vestito nel freezer. Trascorso il tempo necessario, la gomma si potrà facilmente rimuovere con l’aiuto di un coltello.

Mi raccomando, attenzione a non tagliare i vestiti!.

Il ferro da stiro

Difficile da credere ma anche il calore può aiutarci. Come? Posiziona sul ferro da stiro il vestito con sopra un pezzo di cartone. Dopodiché, stira a temperatura media fino a quando la gomma non si sarà staccata completamente dal vestito, rimanendo così attaccata sul cartone.

Bollitura

In alternativa, utilizzando sempre il calore, si può ricorrere alla bollitura dell’indumento.

Lasciarlo poi in immersione a 100 gradi per circa cinque o dieci minuti. Tuttavia, questo metodo è consigliato solo per tessuti particolarmente resistenti.

L’aceto

Un altro metodo efficace per togliere la gomma da masticare dai vestiti è l’aceto. Semplice e veloce: riscalda una tazza di aceto e con uno spazzolino imbevuto strofina sulla gomma da masticare.

Sapone liquido

Sei tornato a casa e ti sei ritrovato una gomma da masticare appiccicata sulla tua maglietta preferita? Corri subito in cucina o in bagno e prendi il sapone liquido!. Metti una piccola quantità sul tessuto e spazzola con forza. Rimuovere poi il restante della gomma con un pettine o una spatola.



Bevande gassate

Se hai in casa delle bevande gassate puoi tranquillamente versarne un po’ sulla gomma da masticare. Lascia agire il tempo necessario e poi strofina con uno spazzolino.

Lacca per capelli



Molto utile anche la lacca per capelli. Spruzzare un po’ di prodotto sulla gomma ed aspettare che si asciughi. Semplice, no? A quel punto dovrebbe staccarsi senza nessun problema.

Il bicarbonato

Il bicarbonato è uno dei prodotti più utilizzati in casa. Tra le sue tante funzioni e benefici, troviamo anche quello di eliminare la gomma da masticare sui vestiti. Crea una pastella di bicarbonato ed acqua, applicala sulla zona in questione e rimuovi la gomma da masticare.

Il burro di arachidi

Un piccolo trucchetto per rimuovere facilmente la gomma? Utilizzare un prodotto oleoso. Come ad esempio il burro di arachidi. Ti basterà ricoprire la gomma di prodotto e dopo qualche minuto grattarla via.

Olio essenziale di arancio

Anche l’olio essenziale di arancio è perfetto. Grazie ai suoi acidi naturali, questa essenza rende molto più malleabile la gomma e di conseguenza sarà più semplice rimuoverla. È sufficiente mischiare qualche goccia con un po’ di acqua tiepida e versarla sulla gomma.