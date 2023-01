Come vestirsi in discoteca in inverno? Scopriamo insieme alcuni look perfetti per essere glamour anche nelle giornate più fredde.

Il weekend è finalmente arrivato. Questo è il momento giusto per andare a ballare e scatenarsi in pista. Ma è proprio ora che sorge la fatidica domanda: cosa mi metto?

Non temete! Ecco alcune idee da poter indossare in discoteca in inverno.

Vestiti, pantaloni, completi, tutine: tanti look ed abbinamenti in grado di ripararci dalle fredde serate di questa stagione senza ovviamente rinunciare allo stile!

Come vestirsi in discoteca in inverno?

La tuta cut-out di Calzedonia

Molto in voga questo periodo la tuta di Calzedonia. Realizzata in tessuto super lucido. Il modello presenta un incrocio anteriore che lascia completamente la schiena scoperta. Inoltre, presenta un sensuale dettaglio cut-out sul petto con allacciatura al collo. Abbinate poi un lungo cappotto per ripararvi dal freddo.

La tuta trasparente di Tezenis

Viralissima su Tik Tok: la tuta trasparente di Tezenis. Realizzata in morbida microfibra opaca, con inserti in tulle sullo scollo profondo, sui fianchi e sulle maniche. Con questa jumpsuit di sicuro non passerete inosservate! Ideale per un look audace ed esplosivo. Ai piedi sono perfetti un paio di tacchi platform, una delle tendenze preferite di questa stagione.

La jumpsuit scintillante

Quale evento migliore della discoteca per indossare una tutina davvero scintillante? Per brillare tutta la serata!. Come ad esempio quella sfoggiata da Valentina Ferragni in occasione del suo 30esimo compleanno. Un modello tempestato di paillettes viola con stivaletti incorporati coordinati.

Pantalone e crop top

Perché non scegliere il classico pantalone e crop top? Un outfit comodo e cool allo stesso tempo. Per osare un po’ di più, scegliete un pantalone dalla stampa animalier ed abbinate una magliettina semplice.

L’iconico tubino nero

Il tubino nero è un capo che non deve assolutamente mancare nel guardaroba femminile. Disponibile in tante versioni, si rivela sempre la soluzione perfetta quando non sappiamo cosa indossare. Il colore nero poi lo rende elegante ed essenziale. E ricordate, con un abito così minimal gli accessori sono fondamentali: orecchini, collane, anelli. Impreziosite il vostro outfit con una cascata di preziosi gioielli.

Il look punk rock

Per chi invece ama lo stile punk rock, si può optare per un pantalone super attillato di pelle ed una maglia oversize. Ai piedi immancabili i tacchi vertiginosi. In particolar modo sono ideali gli stivali slouchy. Grazie al loro design drappeggiato donano originilità ad ogni look. Ovviamente tutto total black!

Minigonna e camicia

Anche una minigonna con camicia è adatta per andare in discoteca in inverno. Un completo grazioso e versatile. Considerata la stagione però, abbiniamo un paio di calze per proteggerci al meglio dal freddo. Ancora meglio se con degli stivali alti fino al ginocchio.

Le paillettes

Le paillettes sono una di quelle tendenze in grado di non passare mai di moda. Protagoniste assolute su vestiti, gonne, pantaloni, top ed anche accessori! Perfette sicuramente da indossare in discoteca. Tuttavia, non è sempre facile indossare un capo così sgargiante. L’ideale è abbinare il vestito con accessori molto basic: borsetta, décolleté, accessori dello stesso colore. Oppure con una giacca dal taglio maschile in grado di spezzare.