Come sono i capelli dove aver tolto le extension?

Desideri da sempre provare le extension per trasformare la tua chioma, ma spesso esiti per timore di danneggiare i capelli? Non temere, siamo qui per aiutarti! In questo articolo, scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere sulle extension, inclusi i dettagli su come sono i capelli dopo averle rimosse.

Extension capelli: cosa sono, tipologie, metodi di applicazione e prezzo

Prima di tutto, occorre sapere cosa sono precisamente le extension. Si tratta di ciocche di capelli aggiuntive applicate per incrementare la lunghezza o la densità dei capelli. Esistono due tipologie principali: le extension naturali, realizzate con capelli vere, e le extension sintetiche, costituite da fibre artificiali. Possono essere applicate utilizzando vari metodi, tra cui clip, cheratina, biadesive, a tessitura e microring, ognuno con le proprie caratteristiche e durata. Il costo può variare notevolmente, in base a molteplici fattori come il materiale scelto, la lunghezza o la modalità di applicazione. Si parte da circa 30 euro fino ad arrivare ad oltre 300 euro.

Extension capelli: cura e manutenzione

Per far durare le extension a lungo, è fondamentale prendersene cura ogni giorno e nel modo corretto. L’ideale è adottare una routine di manutenzione, composta da idratazione profonda ed uso di prodotti specifici. Ecco alcuni accorgimenti preziosi da seguire:

Spazzola le extension delicatamente tenendo le ciocche ferme con la mano e pettinale da metà lunghezza fino alle estremità per evitare di spezzarle

tenendo le ciocche ferme con la mano e pettinale da metà lunghezza fino alle estremità per evitare di spezzarle Non lavare i capelli tutti i giorni , soprattutto se hai le extension con la cheratina, in modo da non indebolire la colla

, soprattutto se hai le extension con la cheratina, in modo da non indebolire la colla Dopo lo shampoo non strofinare i capelli bagnati ma cerca di tamponarli

ma cerca di tamponarli Opta per l’asciugatura al naturale e fai attenzione all’eccessivo calore di phon e piastre

e fai attenzione all’eccessivo calore di phon e piastre Evita di asciugare i capelli a testa in giù per non appesantire le ciocche e aggrovigliarle

Come sono i capelli dove aver tolto le extension?

Ma ora veniamo ad una delle preoccupazioni più comuni: le extension possono danneggiare i capelli? La risposta è no, a condizione che ci si affidi ad un professionista qualificato, poiché un’applicazione scorretta potrebbe causare danni significativi. Dopo aver rimosso le extension, è normale notare un cambiamento nella consistenza o nella lunghezza dei capelli. E’ consigliabile seguire un trattamento rigenerante ed idratante per aiutare la chioma a tornare alla sua condizione ottimale. Dunque, le extension rappresentano un’opportunità pratica e semplice per sperimentare stili unici, purché vengano applicate con precisione e seguite da una cura adeguata.

