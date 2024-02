Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, la top 10 dei tagli cortissimi donna visti durante la Milano Fashion Week 2024.

Capelli cortissimi donna: la top 10 dei tagli visti alla MFW 2024-2025

La Settimana della Moda di Milano si è appena conclusa e, oltre a darci indicazioni su quelle che saranno le tendenza moda per l’Autunno Inverno 2024 2025, ci ha fornito anche diversi spunti per quanto riguarda i tagli capelli donna. In questo articolo ci soffermeremo su i tagli corti e cortissimi. C’è da dire che i tagli corti stanno sempre più spopolando e non solo tra le caleb. Ma vediamo adesso insieme la top 10 dei tagli cortissimi visti durante la Milano Fashion Week 2024:

Caschetto corto: Max Mara ci propone la versione corta del classico bob. In questo caso infatti i capelli non arrivano alle spalle, ma si fermano subito dopo i lobi delle orecchie. Pixie: Moschino invece ci propone una nuova versione del taglio pixie, caratterizzato da alcune ciocche proiettate verso l’esterno. Corto con frangia: la frangia è protagonista anche dei tagli corti, in occasione della sfilata di Tom Ford, abbiamo visto una modella con un taglio cortissimo caratterizzato da una frangia anch’essa molto corta. Effetto wet: l’effetto bagnato è sempre più di tendenza ed è stato uno degli hair look più visti anche sulle varie passerelle della Milano Fashion Week 2024. Corto riccio: per chi ha i capelli ricci, ecco che il taglio corto riccio lo abbiamo visto durante la sfilata di Onitsuka Tiger. Un taglio sbarazzino e super cool. Bowl Cut: il famoso taglio a scodella lo abbiamo visto durante la sfilata di N° 21, è uno dei tagli che non passa mai di tendenza. Un taglio grintoso e un pò alla maschiaccio, ma che piace davvero molto. Corto afro: alla MFW durante la sfilata di Iceberg ecco un meraviglioso taglio corto afro, taglio perfetto per chi ha i capelli super ricci. Boyish: ammirato durante la sfilata di Del Core, è un taglio audace, perfetto per chi ha un viso delineato e i lineamenti leggeri. Bob: Ferragamo propone un bob che concentra la morbidezza ai lati del volto, per un hair look super elegante. Frangia imperfetta: sempre durante la sfilata di N° 21 abbiamo visto anche il taglio corto caratterizzato da una frangia imperfetta. Un taglio molto sbarazzino.

Questi sono quindi i migliori 10 tagli capelli cortissimi visti durante la Milano Fashion Week 2024. E voi, quale di questi vorreste provare?

Gli altri tagli visti alla Milano Fashion Week 2024

Oltre ai tagli corti e cortissimi, sulle varie passerelle della Milano Fashion Week 2024 abbiamo visto anche diversi tagli medi, come il long bob sfumato o tagli caratterizzati da importanti scalature. Per i tagli lunghi spazio al liscio minimalista, ai tagli ondulati, a quelli scalati fino ai tagli con frangia trasparente o maxi frangia.

