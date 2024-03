Ecco come fare per ottenere capelli rossi in modo naturale.

Capelli rossi in modo naturale? Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, come farli.

Capelli rossi naturali, come farli?

Al mondo meno del 2 % della popolazione ha i capelli rossi, motivo per il quale questo colore di capelli è tra i più affascinanti e accattivanti. Tante le donne che scelgono infatti di tingersi i capelli proprio di questo colore. Ma se il rosso “finto” può in realtà risultare spesso antiestetico, molte di voi non sanno che esistono dei metodi naturali per creare delle sfumature di rosso, e rendere quindi i nostri capelli rossi naturali. Adesso vediamo 5 metodi che la natura ci offre.

Come fare i capelli rossi naturali? Ecco 5 metodi infallibili

Come abbiamo appena detto, la natura ci offre dei metodi per realizzare delle sfumature rosse sulla nostra chioma, e farla apparire così di un rosso naturale. Vediamo adesso insieme 5 metodi infallibili per fare i capelli rossi naturali:

Hennè: è probabilmente il metodo più conosciuto, si tratta di un colorante naturale che si ottiene dalle foglie e dai rami della pianta Lawsonia Inermis. La polvere di hennè va disciolta nell’acqua e, una volta ottenuta una pastella, la si deve stendere sui capelli, coprire e lasciare poi in posa. Alloro: se si vogliono ottenere dei lievi riflessi rossi si può utilizzare l’alloro. Si deve preparare un infuso di alloro fresco, con cinque o sei foglie belle verdi. Bisogna metterle nell’acqua bollente e poi filtrare e far raffreddare per 15 minuti. Questo infuso serve per l’ultimo risciacquo prima di asciugare i capelli. Tè nero e cannella: per chi ha i capelli mori e vuole dei riflessi rosso scuro o rosso ramato può usare tè nero e cannella. Preparare un impacco mescolando una tisana di tè nero con due cucchiai di cannella in polvere e quattro cucchiai di balsamo. Fare l’impacco sui capelli bagnati e lavati, lasciare in posa per 30 minuti. Succo di barbabietola e carota: per chi invece ha i capelli biondi questo è il metodo migliore. Prendete il succo di barbabietola e carota già pronti e applicateli sui capelli bagnati e lavati, prima dell’ultimo risciacquo. Lasciare in posa per circa un’ora. Birra: metodo utilizzato fin dai tempi degli antichi egizi. Per un risultato ottimale è necessario far asciugare i capelli irrorati dell’impacco alla birra al sole. Altrimenti avvolgere i capelli in una pellicola e lasciare in posa per circa un’ora. Molto importante, quando preparate l’impacco è fondamentale eliminare l’anidride carbonica presente nella birra. Per farlo basta travasarla da un recipiente all’altro fino a quando non ci sarà più schiuma.

Questi che abbiamo visto sono quindi alcuni metodi naturali per ottenere sfumature rosse. Su internet potete trovare diversi tutorial che spiegano nel dettaglio come procedere a seconda del metodo scelto. Quindi, se desiderate dei riflessi rossi, non resta che provare uno di questi metodi naturali!

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Capelli cortissimi donna: la top 10 dei tagli visti durante la Milano Fashion Week 2024

Capelli, le tendenze Primavera-Estate 2024: i colori più in voga