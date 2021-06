La bellezza dei corpi sta nella loro unicità e risaltarli al meglio permette di evidenziare i pregi e velare i difetti: ecco quindi come scegliere il costume adatto al proprio fisico, ricordando che non è la taglia che conta, ma la silhouette.

Come scegliere il costume adatto al proprio fisico: seno

Mai come negli ultimi anni si stanno portando avanti battaglie per normalizzare tutti i corpi. Andare in spiaggia e mettersi in costume non deve quindi essere più un problema per nessuno. Esistono però dei piccoli trucchi per sentirsi al meglio con se stessi, seguendo le forme del proprio corpo e scegliendo, di conseguenza, i costumi più adatti per la silhouette.

Per esaltare un seno piccolo o medio, servirà usare dei costumi che lo enfatizzino.

Come? Con spalline molto strette e ampie lavorazioni come balze o rouches. Anche i reggiseni a triangolo vanno molto bene. Per i costumi interi, optare per una fantasia monocolore, basic nella parte inferiore e con volumi in quella superiore. Usare anche stratagemmi come l’imbottitura per mettere ancora più in risalto il seno, se lo si desidera.

Con un seno abbondante e una parte inferiore più stretta rispetto a quella superiore, il segreto è quello di bilanciare i volumi. Scegliere quindi come reggiseno un modello molto semplice, senza troppi fronzoli (benissimo i monospalla, ad esempio) mentre come slip optare per modelli con fiocchi o rouches. Per quanto riguarda i costumi interi, preferire quelli con un’ampia scollatura a V frontale.

Come scegliere il costume adatto al proprio fisico: fianchi

Altro punto cardine da tenere in considerazione prima di indossare un costume sono i fianchi.

Se si ha un punto vita poco pronunciato, può essere utile indossare costumi che creino una sorta di illusione ottica. I modelli più indicati sono i trikini, che con linee di stoffa che creano movimento sull’addome, riescono a dare l’idea del punto vita. Privilegiare anche le fantasie accese e floreali. Anche per quanto riguarda gli interi, optare per modelli con balze in vita.

Invece, chi ha un punto vita ben segnato (bodyshape clessidra, all’appello) non ha particolari esigente per quanto riguarda la scelta del costume più indicato in quanto, solitamente, i volumi della parte superiore del corpo sono bilanciati con quelli della parte inferiore. Il segreto è enfatizzare le forme femminili senza nascondere. Proprio per questo, i costumi migliori, sia interi che due pezzi, sono quelli extra sgambati.

Come scegliere il costume adatto al proprio fisico: lato B

Il lato B non è da meno per la scelta del costume. Con il sedere non troppo pronunciato, balze e rouches diventeranno le migliori amiche della spiaggia. Con il loro volume riusciranno infatti a ricreare un’illusione di rotondità. Evitare slip lisci, piatti, senza alcuna decorazione.

Se si possiede invece un lato B molto pronunciato, le scelte sono due: metterlo in mostra stile Kim Kardashian e allora si punterà su costumi a brasiliana o perizoma, oppure, se non si desidera attirare l’occhio su questa zona del corpo, si dovranno scegliere fantasie monocolore, preferibilmente scure ed evitare rouches, balze altre decorazioni, che invece vanno benissimo per la parte superiore.

In qualsiasi caso, fortunatamente non esistono regole universali: ognuno è quindi libero di andare in spiaggia indossando il costume che preferisce e che soprattutto, fa sentire a proprio agio.