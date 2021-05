La peluria in diverse zone del corpo è per noi donne un problema e più che altro un fastidio da dover curare e controllare costantemente. I peli infatti crescono alla velocità della luce in base a diversi fattori, ma esiste un modo per rallentare la loro crescita? Vediamo qui di seguito i consigli e i rimedi su come ridurre la crescita dei peli in modo naturale.

Come ridurre la crescita dei peli in modo naturale: consigli

Anche se per la maggior parte di noi donne i peli risultano superflui e un solo fastidio da risolvere ogni tot giorni, depilandoci, in realtà questi sono molto utili. In particolar modo, sono importanti per il nostro corpo perché svolgono diverse funzioni necessarie come regolare la temperatura corporea e attirare il partner.

Sta di fatto però che sono un bel problema da risolvere.

Allora, a questo punto, la domanda sorge spontanea: come contrastare la loro crescita?

Come ridurre la crescita dei peli in modo naturale?

I peli sulle gambe, nella zone delle ascelle e sulle braccia si rivelano soprattutto in estate un fastidio. Ancora ancora durante la stagione più fredda, a meno che non sia realmente necessario, il più delle volte ritardiamo a depilarci o non siamo così attente. Invece in estate, dobbiamo avere gambe super curate! Ma non c’è bisogno ogni volta di aspettare di fare la ceretta o di prendere l’appuntamento con l’estetista: esisono dei rimedi fai da te che aiutano a ritardare la crescita dei peli.

Queste soluzioni possono essere utilizzate da chiunque, sono molto semplici e veramente efficaci.

Certo, non è che magicamente i peli spariranno, ma sicuramente la loro crescita tenderà a tardare. Esempi pratici? Provate a depilarvi prima di mangiare oppure aspettate il giorno in cui c’è la luna calante. Ma vediamo qui di seguito nello specifico tutti i rimedi utili.

Come ridurre la crescita dei peli in modo naturale: i rimedi

Ecco qui di seguito i migliori consigli e i rimedi fai da te per combattere la crescita rapida dei peli:

Scegliere i giorni giusti

Non è uno scherzo, ma la prima regola per evitare di far ricrescere in fretta e furia i peli è di scegliere il giorno più giusto per depilarsi. E qual è? Come i capelli hanno un vero e proprio calendario lunare secondo cui i giorni migliori per tagliarli sono con la luna crescente, al contrario per depilare i peli su gambe, braccia e ascelle l’ideale sono i giorni in cui è presente la luna calante. Proprio in quei giorni, è certo che i peli cresceranno meno forti.

Depilarsi prima di mangiare

Non solo il giorno ma anche il preciso momento della giornata in cui scegliere di depilarsi è fondamentale. Si consiglia di farlo prima di aver mangiato perché nel caso contrario, la pelle risulta più sensibile dovuto al maggior flusso sanguigno e quindi più esposta alla crescita rapida e forte dei peli.

La ceretta is the key!

Anche se tutti i metodi di depilazione vanno bene (bisogna scegliere in base alle proprie esigenze e al tipo di pelle), la ceretta è tra le migliori soluzioni perché più duratura.

Tre giorni dopo il ciclo

Il periodo migliore per depilarsi è tre giorni dopo il ciclo perché in caso contrario, gli ormoni, essendo in quantità maggiore in quei giorni, favoriscono una crescita della peluria più rapida.

Usare la pietra pomice

Sembra proprio che la pietra pomice abbia effetti miracolosi. Usarla mentre si fa la doccia ha da una parte un’azione esfoliante e dall’altra, riduce la crescita vertiginosa dei peli.

Come ridurre la crescita dei peli in modo naturale: bere tè verde

Infine, ultimo consiglio e rimedio utile è bere del tè verde perché questo, oltre ad aiutare a depurare l’organismo, favorisce il riequilibrio del livello ormonale.