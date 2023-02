Come organizzare l’armadio al top: i segreti di Marie Kondo

Il metodo Marie Kondo è la soluzione perfetta per sistemare l'armadio di ogni casa. Quando non sapete più come fare, Marie Kondo arriva in vostro aiuto: svuotate l'armadio, selezionate i vestiti da tenere e procedete con riempire tutti gli spazi.

Spesso riuscire a tenere in ordine la vita è davvero complicato: impegni, lavoro, famiglia, uscite, compleanni e chi più ne ha più ne metta. Se si aggiunge poi l’ordine della casa e di tutti i vestiti che invadono il guardaroba, la confusione diventa la regina.

Come fare, quindi, per riuscire a tenere almeno l’armadio in ordine? Il metodo di Marie Kondo può essere la soluzione perfetta.

Il metodo Marie Kondo è la salvezza per il guardaroba

È conosciuto come metodo KonMari e la sua ideatrice è la ormai famosissima Marie Kondo. Il metodo proposto da Marie Kondo è esploso con la pubblicazione del suo best-seller Il magico potere del riordino: il metodo giapponese che trasforma i vostri spazi e la vostra vita.

Grazie a tale volume sono numerose le persone che si sono affidate alla magica potenza dell’organizzazione, soprattutto quando si tratta di sistemare il guardaroba.

Se siete in quel periodo dell’anno in cui il vostro armadio comincia a somigliare a un’esplosione di colori e di disordine, forse è giunto il momento di sistemarlo. Per ottenere grandi risultati il metodo di Marie Kondo è ciò che vi serve.

Quali sono, però, gli step da seguire?

Step n° 1: svuotare l’armadio

È il primo step ed è anche quello più semplice, oltre che rapido. Aprite il vostro armadio e cominciate a svuotarlo di tutto il suo contenuto. Dai vestiti, ai jeans, alle magliette, fino ad arrivare alle scarpe e alle borse: la fase svuota-tutto è essenziale.

Step n° 2: questo sì, questo no

Ora vi trovate davanti al vostro letto con una montagna di abiti e accessori sparsi: è giunto il momento di selezionare. Cominciate, capo per capo, a decidere se tenere o meno il capo in questione. Vi serve? Lo indossate ancora o lo state tenendo solo per ricordo? A voi la scelta.

Step n° 3: ordinare i vestiti e le emozioni

Forse è uno dei passaggi più lunghi e più importanti del metodo Marie Kondo. Una volta che avrete la vostra selezioni di abiti e accessori e scarpe davanti ai vostri occhi, la domanda da porvi è: quale emozione mi suscita questo abito? Se quella maglia vi regala gioia, tenetela stretta, diversamente scartatela o regalatela a qualcuno. Da tenere in considerazione anche l’utilizzo di un determinato capo: anche se un paio di pantaloni vi regala gioia, ma non lo indossate mai, forse è il caso di sbarazzarsene.

Step n° 4: organizzare l’armadio da 0

Una volta che avrete ufficialmente selezionato tutti i capi da tenere, non vi resta che cominciare a ordinare tutto. Come primo step organizzativo, iniziate a suddividere i capi in categoria, in questo modo sarà più semplice e soprattutto più pratico trovare tutto ciò che vi serve.

Suddividete in base ai colori: l’effetto visivo è importantissimo ai fini dell’ordine, ma anche e soprattutto ai fini delle scelte degli outfit. Marie Kondo è particolarmente nota anche per i suoi metodi di “piegamento” dei vestiti: non si tratta solo di piegare e mettere via, per lei quel momento è quasi catartico e necessita del giusto tempo e della giusta emozione.

Procedete dunque con l’appendere tutto ciò che è “appendibile” e piegate tutto il resto: vi troverete con delle piccole scatoline di abiti piegati in ordine perfetto.

Suggerimenti per mantenere in ordine l’armadio

Oltre a tutti questi passaggi fondamentali, Marie Kondo vi ricorda che ci sono dei piccoli accorgimenti che possono contribuire al mantenimento dell’ordine del vostro armadio. Procuratevi delle scatole salvaspazio, degli organizer per la biancheria intima, degli appendini sottili (evitate quelli molto spessi che occupano molto spazio), sacchi sottovuoto e contenitori per scarpe.

Grazie a essi, quindi, il vostro armadio tornerà come nuovo: Marie Kondo non sbaglia mai.