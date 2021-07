Viso e corpo, in estate, possono risentire molto delle alte temperature e di tutti gli agenti con cui vengono a contatto. Proprio per questo, è essenziale nutrire e idratare al meglio la pelle: ecco come fare.

Come nutrire e idratare la pelle in estate

In estate, ancor più che nelle altre stagioni, la cura della pelle di viso e corpo è fondamentale. Il caldo, il sudore, il sole, la salsedine e il cloro sono fattori che possono renderla spenta, secca e non liscia. Prendersene cura è un atto d’amore verso se stessi e un modo per curarsi e volersi bene.

Il segreto per una pelle idratata in estate è l’esfoliazione. Eliminare le cellule morte e gli strati superficiali dell’epidermide, sia del corpo che del viso, permette di avere una pelle sempre bella e sana.

Ricordarsi di mettere sempre una dose generosa di protezione solare, è un altro passo essenziale per prevenire macchie, scottature e problematiche più gravi.

La bellezza della pelle passa anche dall’alimentazione. Una regime alimentare basato sul consumo di molta frutta e verdura e con la giusta dose di acqua bevuta quotidianamente permette di avere un aspetto sano anche esteriormente.

Come nutrire e idratare la pelle in estate: detersione

Uno step essenziale da non saltare mai, soprattutto in estate, è la detersione. È fondamentale, mattina e sera, pulire il viso per liberarlo da impurità, sebo, make-up e sudore.

Si può procedere con la doppia detersione. Applicare prima un detergente oleoso e successivamente usare o un panno di microfibra o uno schiumogeno. L’utilizzo costante del panno di microfibra (che va cambiato spesso) è utilissimo in quanto crea una leggerissima esfoliazione costante. Chi invece non ama la doppia detersione, può procedere semplicemente con un detergente schiumogeno.

Nella fase della detersione, per mantenere una pelle idratata e nutrita, è importante non usare prodotti troppo aggressivi. Gel, mousse e prodotti leggeri, sono l’ideale per mantenere l’equilibrio cutaneo, messo già a dura prova da tutti gli agenti esterni.

Come nutrire e idratare la pelle in estate: prodotti

Per mantenere la pelle idratata e nutrita, oltre alla detersione, è importante applicare i prodotti giusti. Un trucco per rinfrescare e reidratare la pelle durante la giornata, soprattutto se si sta a contatto costantemente con l’aria condizionata, è usare uno spray termale. In pochi secondi si avrà una sensazione di freschezza e di comfort sulla pelle.

Chi ha una pelle del viso mista o grassa, nella skincare routine estiva può saltare lo step della crema idratante. L’applicazione del siero apposito, consente già la giusta idratazione, soprattutto se sopra a esso si andrà ad applicare anche il filtro solare. Evitare fondotinta pesanti e preferire BB cream è utile per non incorrere in imperfezioni.

Per quanto riguarda il corpo invece, al posto di burri e texture pesanti, prediligere oli leggeri spray o formule impalpabili, di facile assorbimento.

Se si va al mare, è importantissimo risciacquare subito la pelle dalla salsedine. Il sale presente nell’acqua marina, infatti, ha un forte potere disidratante, che unito al calore del sole secca la pelle.

