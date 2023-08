Come lavare le infradito Havaianas per farle durare più a lungo?

Come lavare le infradito Havaianas alla perfezione, in modo da farle durare più a lungo? Se anche voi vi state ponendo questa domanda, allora questo è l’articolo giusto per voi: adesso infatti, andremo a vedere insieme, come detergere al meglio queste famose ciabatte, passo dopo passo, per conservarle al meglio!

Come lavare le infradito Havaianas per conservarle al meglio

Non semplici sandali in gomma alla moda: le Havaianas sono ormai, un vero e proprio must have dell’estate! Perfette per il mare, ma anche per la piscina e, se scelte nei modelli più glamour, ideali anche per un aperitivo estivo in spiaggia: le Havaianas sono infradito di marca, che possono anche essere piuttosto costose. Dunque, come possiamo farle durare il più a lungo possibile, lavandole al meglio?

Vediamolo insieme.

Prima di tutto, è importante sottolineare che le Havaianas, come tutte le ciabatte estive, devono essere lavate e sanificate anche per una questione igienica: la salute della nostra pelle e dei nostri piedi, certamente, viene ancor prima della moda!

Ma per far durare alla perfezione queste infradito, basterà seguire queste semplici dritte.

Non lavare le Havaianas in lavatrice: Non solamente per una questione igienica, ma perché le fascette in plastica che sostengono le ciabatte, potrebbero rovinarsi in modo irreparabile. E, come è anche riportato sul sito ufficiale di Havaianas, queste fascette non si possono sostituire né acquistare singolarmente.

Immergere le Havaianas in una bacinella con acqua tiepida e sapone neutro: Le infradito devono dunque essere lasciate in ammollo per circa 30 minuti.

In seguito, strofinare le infradito con una spugna morbida e non abrasiva: Questo procedimento può essere ripetuto finché le Havaianas non risulteranno perfettamente pulite.

Ripetere entrambi i passaggi se si necessita di una pulizia più profonda.

Sciacquare le Havaianas con acqua tiepida.

Porre ad asciugare le infradito al sole, all’aperto.

Questi, possono sembrare semplici consigli: tuttavia, ciò consentirà di riporre le Havaianas in perfette condizioni, per poterle riutilizzare la prossima estate. Per quanto riguarda la loro conservazione, sarebbe meglio riporle in una semplice scatola in cartone per scarpe, ma anche una busta in cartone andrà benissimo. E’ importante evitare eccessi di umidità e di luce diretta, per non rovinare i bellissimi colori di queste infradito.

Come abbinare le Havaianas anche in città

Perfette per la spiaggia e anche per la piscina: ma sapevate che, anche al rientro in città, possiamo sfoggiare le nostre infradito Havaianas? Infatti, esistono modelli di queste famose ciabatte, che posseggono anche un cinturino, e sono realizzate in gomma nera, argento e oro rosa. Questo particolare modello, nello specifico, si rivela un vero e proprio alleato di stile: possiamo abbinarlo, ad esempio, ad una gonna lunga a pieghe, magari in colore solido adatto alla stagione, come il rosso o in fucsia. Indossando un bel cappello di paglia e una camicia bianca annodata in vita, il look da città sarà perfetto!

E se volessimo indossare le Havaianas per andare in ufficio? Salvo i luoghi in cui sia previsto un dress code restrittivo e rigido, anche per il lavoro, questo speciale modello di infradito, potrà essere utilizzato. Un esempio di look da ufficio perfetto? Havaianas nere con cinturino, jeans bianchi a vita alta, t-shirt a righe bianche e nere…e una cascata di bijoux argentati per far risaltare l’abbronzatura!

Ecco dunque che, grazie alle particolari cure che avremo riservato alle nostre Havaianas, probabilmente attenderemo l’autunno per riporle nella nostra scarpiera!