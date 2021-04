Chi non ha nell’armadio un capo di jeans? Che sia un pantalone, una gonna, una camicia, una giacca o addirittura un accessorio, state tranquille perché anche per questa nuova stagione troviamo il denim come capo must da abbinare con qualsiasi cosa.

Vediamo qui di seguito tutti i capi ed accessori in denim di tendenza per la primavera ed estate 2021.

Capi ed accessori in denim: la tendenza 2021

Ormai è inutile dirlo: il denim è il motivo più iconico di sempre, il capo jolly che ci salva la vita ogni volta, sia per contesti più formali ed eleganti che più casual. Non passa mai di moda, è una vera e propria icona di stile, che troviamo di anno in anno, di stagione in stagione, sempre nuovo ma pur sempre ancorato alla tradizione.

In questa nuova stagione primavera estate 2021, la tendenza lo vuole colorato, declinato in diverse varianti di colore, stile e tipologia d’abbigliamento. Dal classico pantalone in jeans alla gonna lunga o corta, fino alla salopette e per finire con le borse iconiche in denim: ecco qui di seguito tutti i capi ed accessori di tendenza.

Giubbotto in denim rosso

Iniziamo subito con il colore e con una bella tonalità accesa, il rosso.

Questo giubbotto è l’alternativa vincente al classico giubbotto in denim blu lavaggio chiaro o scuro. Facilmente abbinabile, la sua particolarità è la misura crop a taglio vivo, ideale per indossarlo con ogni tipo di look, di giorno e di sera.

Pantaloni di jeans colorati

Volete indossare pantaloni di jeans ma avete voglia di novità? Puntate su quelli colorati, l’ultima novità che brand e stilisti ci propongono in diverse varianti e tipologie. Da abbinare sia con sneakers che con tacchi.

Salopette in denim

La salopette è il tocco chic ma sportivo da sfoggiare in primavera e nelle giornate più calde. Con una bella sneaker o un sandalo in estate, darà quel tocco in più ad ogni vostro outfit.

Borsa in denim

Icona di stile e di tendenze, la borsa di Chanel è già di per sè un must, in più se la scegliamo nella variante in denim, saremo di super moda. Bella, elegante, stilosa e très chic, l’ideale da indossare sempre e in ogni contesto.

Cappello in denim

Siete amanti del denim ma vorreste indossarlo in qualche accessorio? Oltre alla borsa, la soluzione di tendenza quest’anno è il cappello da pesca o detto anche bucket hat. Molto cool e facilmente abbinabile con tutto, è l’ideale per la spiaggia, la città, il tempo libero e perché no, anche per la sera.

Tuta in denim

Ultimo ma non ultimo per importanza, vi proponiamo la tuta in denim: super femminile, chic, di super tendenza, il capo jolly che non deve mai mancare nell’armadio. Da abbinare con un chiodo di pelle o con una t-shirt o camicia bianca sotto, vi salverà la vita in diverse occasioni. Perfetto per il giorno e per la sera, con una scarpa bassa o con un bel tacco: in entrambi i casi, slancia la silhouette e dona eleganza ad ogni look!