L’utero retroverso non ha alcun impatto sulla fertilità. Le donne con utero retroverso possono rimanere incinta e portare a termine una gravidanza senza problemi.

Relazione tra utero retroverso e rapporti sessuali

In alcuni casi, l’utero retroverso può causare dolore durante i rapporti sessuali. Questo dolore, chiamato dispareunia, è causato dalla pressione dell’utero sulla vescica o sull’intestino durante la penetrazione.

Come ridurre il dolore?

Esistono diversi modi per ridurre il dolore durante i rapporti sessuali in caso di utero retroverso. Alcune possibili soluzioni includono:

Utilizzare posizioni sessuali che consentono una penetrazione meno profonda.

Fare stretching prima del rapporto sessuale per rilassare i muscoli pelvici.

Utilizzare lubrificanti per facilitare la penetrazione.

Utero retroverso: quali sono le migliori posizioni sessuali?

Per chi è affetto da disagio durante l’atto sessuale, può essere raccomandato di scegliere diverse posizioni sessuali come soluzione per mitigare il dolore e superare gli effetti emotivi e psicologici.

Esiste un’ampia variabilità tra la presenza di un utero retroverso e le posizioni sessuali, in quanto può dipendere dalla sensibilità individuale. Inoltre, non è insolito che le donne che soffrono di dispareunia non siano infastidite dalla posizione dell’utero in sé, ma da altri problemi, come ad esempio le infezioni dell’area genitale.

Coloro che hanno un utero retroverso possono preferire le seguenti posizioni:

cucchiaio: In questa posizione, la penetrazione è meno intensa poiché il partner non può fare leva con le braccia; di conseguenza, la donna trova il rapporto più delicato e più sopportabile;

altalena: Partendo dalla classica posizione del missionario, la donna appoggia le gambe sulle spalle del partner, in modo da poter meglio controllare la spinta della penetrazione e ridurla se provoca troppo dolore;

sdraiata da dietro: In questa posizione sessuale, la donna si sdraia rivolgendo la schiena al partner. Durante la penetrazione, non c’è un urto contro le pareti dell’utero, rendendo il rapporto meno doloroso e più controllabile;

sollevata sui cuscini: La donna può sedersi sui cuscini, mantenendo i fianchi ben sollevati: ciò permetterà una penetrazione più morbida e una riduzione dell’impatto del pene sulle pareti dell’utero;

amazzone rovesciata : La donna si posiziona sopra l’uomo, di schiena, in modo da poter controllare il ritmo, l’inclinazione e la profondità della penetrazione sessuale.

Perché l’utero retroverso provoca fastidi

La presenza di dispareunia nei rapporti sessuali può essere una conseguenza dell’utero retroverso, che quando è in una posizione anomala tende a bloccarsi. Tale sofferenza fisica, denominata “ collisione dispareunia “, è causata dal movimento del pene che penetra nella vagina e si manifesta con un forte dolore.

In aggiunta, il disagio fisico può essere causato dal fatto che l’utero, insieme alle tube di Falloppio e alle ovaie, può tendere ad andare all’indietro durante alcune posizioni sessuali. Tuttavia, non è detto che questo disagio si verifichi in tutte le donne che soffrono di utero retroverso, né che si manifesti in tutte le posizioni sessuali. In generale, quelle che provocano maggiore dolore sono quelle in cui la penetrazione è più profonda e non controllabile dalla donna (ad esempio la classica posizione del missionario con le gambe piegate), ma in altri casi è possibile ridurre la sofferenza e completare il rapporto senza complicazioni.

Per fortuna, una buona conoscenza del proprio corpo e tanta complicità col partner, ci consentiranno di aggirare l’ostacolo, e di vivere un momento piacevole di intimità e passione.

