Scopriamo insieme 5 semplici esercizi da fare in ufficio per contrastare il mal di schiena.

Scopriamo insieme 5 semplici esercizi da fare in ufficio per contrastare il mal di schiena. Assumere la giusta postura davanti alla scrivania è il passo più importante per riuscire a contrastare i dolori.

Mal di schiena, come combatterlo in ufficio con 5 semplici esercizi

Il rischio principale di chi lavora davanti ad una scrivania è sicuramente quello di soffrire di mal di schiena. Per riuscire a non lasciarsi distruggere da questo dolore è importante pensare alla propria postura, tenendo presente che la giusta posizione da assumere davanti alla scrivani influenza la qualità della vita in ufficio. È consigliabile creare una routine quotidiana che comprenda alcuni esercizi contro il mal di schiena da eseguire davanti alla scrivania. Niccolò Ramponi e Paolo Torneri, fisioterapisti e promotori di FisioScience, startup dedicata ai professionisti del settore, hanno svelato su GQ quali sono gli esercizi da svolgere quotidianamente.

I 5 esercizi per allenarsi in ufficio, davanti alla scrivania, sono:

Aprire il torace : in posizione seduta e con la schiena appoggiata alla sedia, si portano le mani dietro la nuca, con gomiti alti e aperti. Da questa posizione, durante l’inspirazione si portano indietro i gomiti e avanti il petto, così da aprire il torace, mentre durante l’espirazione si ritorna alla posizione iniziale;

: in posizione seduta e con la schiena appoggiata alla sedia, si portano le mani dietro la nuca, con gomiti alti e aperti. Da questa posizione, durante l’inspirazione si portano indietro i gomiti e avanti il petto, così da aprire il torace, mentre durante l’espirazione si ritorna alla posizione iniziale; Allungare la zona cervicale : dalla posizione seduta e con la schiena posata alla sedia, bisogna ruotare il collo verso un lato e poi verso l’altro. Subito dopo bisogna piegare il collo e la testa in avanti per allungare la zona cervicale e tornare alla posizione iniziale. Infine, con le mani adagiate ai lati del collo, bisogna portare indietro la testa in modo da orientare lo sguardo verso il soffitto e tornare in posizione;

: dalla posizione seduta e con la schiena posata alla sedia, bisogna ruotare il collo verso un lato e poi verso l’altro. Subito dopo bisogna piegare il collo e la testa in avanti per allungare la zona cervicale e tornare alla posizione iniziale. Infine, con le mani adagiate ai lati del collo, bisogna portare indietro la testa in modo da orientare lo sguardo verso il soffitto e tornare in posizione; Acquistare flessibilità : sedersi sul bordo della sedia e allargare le gambe, posando bene i piedi sul pavimento. Da questa posizione ci si siede in avanti e si scende con le braccia cercando di raggiungere il punto più lontano possibile;

: sedersi sul bordo della sedia e allargare le gambe, posando bene i piedi sul pavimento. Da questa posizione ci si siede in avanti e si scende con le braccia cercando di raggiungere il punto più lontano possibile; Schiena e gambe : un esercizio da fare in piedi. Mantenendo le gambe distese e mantenendo il peso in mano si scende con le mani verso il pavimento piegandosi lentamente in avanti e sempre lentamente si torna alla posizione di partenza;

: un esercizio da fare in piedi. Mantenendo le gambe distese e mantenendo il peso in mano si scende con le mani verso il pavimento piegandosi lentamente in avanti e sempre lentamente si torna alla posizione di partenza; Muscoli della schiena bassa: esercizio da fare in posizione seduta. Ci si siede sul bordo della sedia e si incrociano le braccia al petto o si tiene un pesato tra le mani incrociate al petto. Da questa posizione, mantenendo la schiena inarcata e dritta, ci si avvicina in avanti e si torna indietro.

Questi semplici esercizi, se effettuati quotidianamente, con costanza, possono aiutare tutte le persone che lavorano in ufficio, davanti alla scrivania, a contrastare il mal di schiena tipico di questa professione. È sempre importante mantenere un’ottima postura, per riuscire a prevenire ulteriori dolori.

