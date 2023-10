Negli Usa sono arrivate delle multe ai genitori maleducati al ristorante. Esistono delle regole da seguire per mantenere un buon comportamento nei locali, che coinvolgono sia i genitori che i figli.

Usa, multe per gli adulti maleducati incapaci di fare i genitori

Esistono alcuni ristoranti che hanno deciso di negare l’ingresso ai bambini, come il Nettie’s House of Spaghetti nel New Jersey, ma anche il ristorante italiano I Castagni, di Vigevano. Una decisione che fa molto discutere. Ma è giusto precisare che questa tendenza “nokids” arriva direttamente dagli Stati Uniti, più precisamente dalla Georgia, dove sono previste anche delle multe per i genitori. Al Tocco, a Riverside, una coppia è stata sanzionata con un sovrapprezzo di 50 dollari in quanto considerata incapace di controllare e gestire i propri figli al ristorante. Una misura che ha scatenato non poche polemiche. I genitori che sono stati multati hanno manifestato la loro indignazione su Reddit, dove hanno condiviso anche il menù del locale, dove è indicato che verranno applicati “costi aggiuntivi per adulti che non sono capaci di fare i genitori”. In tanti hanno trovato la sanzione particolarmente esagerata. Per il momento in Italia non sono state attuate ancora misure così drastiche, ma uno studio dell’Istituto Italiano di Studi Transdisciplinari ha evidenziato che i bambini italiani sono considerati i più maleducati in Europa al ristorante, con un dito puntato anche contro i genitori.

10 regole da rispettare al ristorante per non essere genitori maleducati

L’argomento bambini e ristorante è sempre un po’ delicato, perché scatena sempre qualche polemica. A volte gestire i più piccoli non è semplice, ma ci sono delle regole che devono essere rispettate per evitare di diventare dei genitori maleducati.

Insegnare le buone maniere a tavola: in un ristorante i clienti non dovrebbero mai essere disturbati, ma è importante insegnare le buone maniere a tavola proprio a casa. L’eccessivo rumore, tra schiamazzi e urla da stadio, non possono essere accettabili nella buona educazione. Se si tratta di semplici capricci o di un po’ di esuberanza è possibile cercare di distrarre il bambino con qualche gioco o pennarello portato da casa, oppure fare una piccola passeggiata; Rispettare gli spazi: a casa solitamente quando si finisce di mangiare si mette a posto e si pulisce. In un ristorante, un genitore ben educato, una volta finito il pasto, cerca di sistemare il caos procurato dal proprio bambino, dando un importante insegnamento; Essere educati con il personale: un genitore educato insegna al proprio bambino che si parla in modo cortese ed educato con tutte le persone che lavorano nel ristorante, mettendo sempre da parte l’arroganza e le pretese; Aiutare al momento degli ordini: soprattutto in tavolate numerose, è opportuno che il genitore ordini anche per il figlio, tenendo conto delle preferenze e di eventuali intolleranze o allergie, da comunicare possibilmente in fase di prenotazione, in modo da non complicare il lavoro del cameriere e della cucina; Insegnare a non giocare con il cibo: un genitore educato insegna ai figli che non si gioca con il gibo, non si tira la mollica del pane o i noccioli delle olive, non si staccano le etichette dalle bottiglie e non si crea disordine; Puntualità: è vero che con i bambini spesso la puntualità risulta più complicata, ma se si prende un appuntamento è importante rispettare l’orario di prenotazione, per rispetto del lavoro degli altri; Non riarredare il locale: spesso i genitori hanno la tendenza di spostare tavoli, sedie, incastrare passeggini e seggioloni. È sbagliato, perché la disposizione in un locale solitamente è studiata e non deve essere cambiata. Si può gentilmente chiedere al personale dove posizionare il passeggino in modo che non vada ad intralciare il lavoro; Ascoltare il personale: la comunicazione è fondamentale, ma a volte purtroppo finisce per venire meno in alcune occasioni. In realtà sono regole basi, perché ogni genitore è tenuto ad ascoltare il personale in ogni situazione; Le regole base: le regole base del galateo sono opportune. I bambini devono imparare a non disturbare con i cellulari dati dai genitori a tavola, a non soffiarsi il naso, a non bere o masticare rumorosamente, a non dondolarsi sulla sedia e non andare a disturbare negli altri tavoli; Lasciare la mancia: rendersi conto di essere stati dei commensali difficili da gestire è il primo passo di consapevolezza. Se ci si rende conto che non si è riusciti a gestire i bambini come desiderato, si può chiedere scusa in modo educato e magari lasciare una mancia come ringraziamento.

