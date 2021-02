come essere comode e trendy in spiaggia

L’estate è la stagione che più amiamo: arrivano le belle giornate e possiamo finalmente trascorrere il tempo in spiaggia, a rilassarci prendendo un po’ di sole. Molto spesso, però, può essere difficoltoso scegliere cosa indossare al mare: per poter essere comode e allo stesso tempo essere eleganti, a volte, infatti, si finisce per scegliere un look troppo eccessivo o comunque sia inadeguato.

Vediamo insieme alcuni passaggi da seguire per essere sicure di indossare sempre un outfit da spiaggia perfetto!

Di cosa non possiamo fare a meno per essere impeccabili al mare?

Il costume è senza ombra di dubbio l’indumento di principale importanza, quando andiamo in spiaggia. La scelta del giusto costume può essere ardua. È preferibile indossare i costumi da bagno realizzati con tessuti di ottima qualità, ciò ci consentirà di asciugarci rapidamente al sole, senza restare troppo tempo con indumenti umidi addosso.

Oltre allo stile (fattore sicuramente soggettivo), per quanto riguarda il nostro costume, è importante che sia comodo e ci faccia sentire a nostro agio. Scegliere brand affidabili, in questo caso, è la soluzione ideale!

Vi consigliamo di dare un’occhiata al marchio Flade beachwear, che da tempo propone outfit da spiaggia eleganti, raffinati e soprattutto, di ottima qualità.

Anche il copricostume è sicuramente di fondamentale importanza. Si tratta, difatti, dell’abito che indossiamo sopra al nostro costume: importantissimo per mantenere un look da spiaggia impeccabile. Vi consigliamo di scegliere sempre colori che si possano abbinare bene al costume e ai vostri accessori, magari tonalità chiare e vivaci.

Per le donne molto alte e slanciate, è preferibile indossare dei copricostumi lunghi fino alle caviglie, mentre per le donne un po’ più bassine consigliamo un abito più corto, magari sopra il ginocchio. Per chi ama uno stile meno classico e più sportivo, invece, consigliamo di indossare degli shorts, magari abbinati ad un top fresco e comodo.

Per quanto riguarda le calzature, invece, c’è sempre un po’ di confusione. Molte donne amano mettere i tacchi in qualunque occasione, anche in spiaggia, ma in questo caso lo sconsigliamo per ovvi motivi. L’ideale è indossare ai piedi sandali bassi e comodi, magari arricchiti da applicazioni colorate come fiori o perline, che li rendono ancor più particolari.

Cosa non deve mai mancare in borsa al mare?

Un accessorio indispensabile quando andiamo in spiaggia è la borsa da mare. Il consiglio è quello di sceglierne una bella grande e capiente. Questo perché nella nostra borsa non possono assolutamente mancare tutti i prodotti per la cura della pelle e dei capelli: è importante, infatti, proteggerli sempre sia dal sole che dalla salsedine.

Un altro accessorio da portare sempre in borsa, è il telo da mare, per stendervi comodamente al sole o per riposare all’ombra, nelle ore più calde. Infine, ricordate di indossare sempre gli occhiali da sole, per completare al meglio il vostro outfit da spiaggia e proteggere la vista. A questo punto, siete pronte a godervi una bella giornata al mare!

Seguendo i consigli elencati in precedenza, sarete sicure di indossare l’outfit perfetto per trascorrere qualche ora in spiaggia, restando comode e trendy.