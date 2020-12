Genetica, poca cura della pelle, poco riposo e stress accumulato o una notte passata in bianco. I motivi per cui la mattina appena sveglie ci ritroviamo con le occhiaie, sono molteplici. Per fortuna comunque il mondo del make up ha trovato la soluzione e oltre a diversi metodi per prevenirle e curarle, ha anche trovato un modo efficace per camuffare anche le occhiaie più scure, il correttore.

Ma quali sono i migliori in commercio?

I migliori correttori per occhiaie scure

Qualunque sia il motivo per cui al mattino ci svegliamo con le occhiaie, il make up ci offre la soluzione per coprirle, anche quelle più scure. Dal primo correttore creato nel 1938 da Max Factor, diversi brand hanno proposto le loro versioni. Ecco quindi quali sono i migliori sul campo.

Advertisements

NARS

La sua particolare formulazione di Radiant Creamy Concealer è ricca di particelle riflettenti che vanno a rendere l’incarnato più luminoso. Il prodotto una volta applicato sulla pelle risulta leggero, ma la sua azione sulle occhiaie è comunque molto efficace.

Urban Decay

Anche in questo caso la formulazione di Stay Naked Concealer è molto leggera, pur avendo il 25% di pigmentazione in più che garantisce la copertura delle occhiaie. Waterproof, resiste fino a 24 ore sul viso anche in caso di lacrime e sudorazione.

Too Faced Born This Way

L’acqua di cocco e l’acido ialuronico presenti nella formulazione del Super Coverage Concealer, donano una sensazione fresca e setosa al momento dell’applicazione. La sua alta copertura lo rende adatto anche per camuffare piccoli difetti della pelle.

Yves Saint Laurent

Forse tra i correttori più famosi nel mondo del make up. La formula del Touche Éclat High Coverage è ricca di acido ialuronico e vitamina E. Il primo idrata la pelle, mentre la seconda riduce i segni dell’età. Inoltre, all’applicazione la pelle risulterà notevolmente più luminosa.

MAC

La formula di Studio Finish SPF 35 Concealer, cremosa e leggera al momento dell’applicazione, è completa di filtro SPF 35 per proteggere la delicata zona sotto gli occhi, dai raggi solari. In questo correttore si trovano anche le vitamine C ed E, e il silice che con la sua azione assorbe l’eccesso di sebo. Perfetto da utilizzare per coprire anche i tatuaggi.

Maybelline New York

Tra i correttori low cost, l’Instant Age Rewind Eraser è sicuramente il migliore. La sua formulazione comprende bacche di goji e haloxyl che attenuano il gonfiore attorno agli occhi e il suo particolare applicatore a spugna aiuta a stendere il prodotto sulla pelle in modo omogeneo.

Come si applica il correttore

Dopo la nostra skin care quotidiana, applichiamo il fondotinta o la BB cream, poi procediamo con l’applicazione del correttore. Secondo le regole del make up questi sono gli step precisi per avere come risultato una pelle più omogenea. Le formulazioni del fondotinta e della BB cream infatti uniformano aree più grandi della pelle del nostro viso, a differenza del correttore che dà il meglio di sé applicato in zone più ridotte.

Ma una volta che abbiamo scelto il correttore adatto alla nostra carnagione e alle nostre esigenze, come possiamo applicarlo? Molte beauty influencer disegnano, con questo cosmetico, dei triangoli rovesciati che partono dalla base dell’occhio e arrivano appena sopra l’inizio della guancia. In questo modo non verranno solo cancellate le occhiaie ma si andrà a creare un effetto lifting.