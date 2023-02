Come curare i capelli rovinati dalla piastra? Tips & tricks

I capelli hanno bisogno di molte cure, per rimanere sani e belli. La piastra tende a rovinarli e danneggiarli, così come tentativi di tagli o tinte. Scopriamo insieme come prendersi cura dei propri capelli se sono stati rovinati dall’uso della piastra.

Le cause dei capelli danneggiati

Tra tagli, tinte, piastre e ferri, i capelli vengono inevitabilmente danneggiati nel corso del tempo. È davvero molto importante non stressare troppo i capelli e cercare di prendersene cura al meglio. La maggior parte dei capelli danneggiati ha alle spalle una storia di “maltrattamenti”, spesso legati ai troppi cambiamenti di look e all’uso troppo frequente di piastre e ferri. Tra le cause principali dei capelli bruciati e delle punte rovinate c’è l’uso scorretto di strumenti come spazzole, phon, ferri arricciacapelli, piastre o il ricorso a trattamenti chimici troppo frequenti, come colorazioni e decolorazioni aggressive.

I trattamenti aggressivi tendono a seccare i capelli, a rendere le cuticole ruvide, aumentando la fragilità e la comparsa delle doppie punte. È sempre bello provare nuove acconciature e nuovi colori, ma è importante non esagerare per non indebolire la struttura del capello. I capelli vengono danneggiati con l’uso di piastra o arricciacapelli su una chioma non perfettamente asciutta, senza usare dei prodotti termoprotettori, esagerando con le temperature dei dispositivi per fare prima, oppure tenendo il phon troppo attaccato ai capelli.

Bisogna ricordare di mantenere una certa distanza dalla fonte di calore.

Capelli bruciati dalla piastra: i consigli per prendersene cura

Per prendersi cura dei propri capelli è importante scegliere dei prodotti per capelli danneggiati, da applicare tutte le volte che vengono lavati, fino ad ottenere dei risultati nel corso del tempo. È importante usare uno shampoo per capelli danneggiati, magari specifico per i capelli bruciati, da applicare ad ogni lavaggio, massaggiando delicatamente, senza mai sfregare con troppa forza. I capelli danneggiati hanno anche bisogno di un balsamo da applicare dopo ogni shampoo, con pazienza, applicandolo bene anche sulle punte più danneggiate, lasciandolo agire per diversi minuti prima di risciacquarlo. Dopo lo shampoo è molto importante non asciugare i capelli sfregandoli con troppo vigore. Il consiglio è quello di avvolgerli in un asciugamanoindossato come un turbante, per farli asciugare senza aggredirli. I capelli devono essere pettinati quando sono ancora bagnati, con un pettine a denti larghi, con estrema delicatezza. Se sono abbastanza lunghi è consigliato tenerli con una mano alle radici, in modo da non tirarli troppo. La cosa migliore sarebbe sempre quella di far asciugare in modo naturale i capelli, magari all’aria aperta, ma se questo non è possibile, è importante ricordare di impostare il phon ad un livello di calore medio, per non esagerare. Importante anche tenerlo ad una certa distanza, senza attaccarlo troppo ai capelli, in modo da evitare che si secchino. Esistono anche dei trattamenti specifici per rendersi cura dei capelli danneggiati, riportandoli alla loro bellezza. Alcuni di questi trattamenti si possono acquistare e svolgere a casa, mentre altri vengono effettuati dai parrucchieri. Sicuramente mettersi nelle mani di esperti è sempre la scelta più opportuna per ottenere il risultato desiderato.