Per averli sani e luminosi, cercando di danneggiarli, sarebbe meglio lavarli a giorni alterni per preservarne la bellezza.

Ogni donna sogna di avere capelli che siano sani e luminosi. Quando si hanno capelli grassi può risultare difficile ottenere un buon trattamento poiché rischiano di risultare oleosi e unti. Per questa ragione, bisogna cercare di capire ogni quanto lavare il capello grasso e quali sono i prodotti da usare.

Capelli grassi: quando lavarli

Una chioma del genere tende a caratterizzarsi per una produzione eccessiva di sebo che, a sua volta dipende da alcuni fattori di tipo ormonale, genetico compresa l’alimentazione che può influire sul tipo di capello. Per prendersi cura dei capelli grassi è bene considerare, prima di tutto, alcuni aspetti.

Si consiglia di non lavarli tutti i giorni perché oltre a non essere indicato come metodo, è anche controproducente, in quanto danneggia la chioma. È bene poi evitare tutti quei prodotti come shampoo o balsamo che risultano essere troppo aggressivi perché peggiorano ancora di più il problema della produzione del sebo in eccesso sul capello.

Dopo averli lavati, per asciugarli è consigliabile cercare di non usare troppo la spazzola dal momento che può produrre maggiori quantità di sebo che, a sua volta, rischia di causare una chioma unta e appesantita, che è poi tipica del capello grasso. Ovviamente ogni capello ha bisogno di un pettine e una spazzola che siano adeguati. In caso di capelli grassi, è meglio optare per un pettine dai denti larghi e arrotondati, evitando quelli troppo stretti poiché vanno a produrre maggiore sebo.

I parrucchieri consigliano di non lavare i capelli grassi prima di andare a dormire, quindi di sera, poiché la notte si produce molto più sebo. L’ideale sarebbe lavarli il mattino in modo da liberare la cute del sebo che è stato prodotto durante il sonno e quindi lasciare che i follicoli respirino nel modo migliore per poi idratare e trattare il capello.

Ogni quanto lavare i capelli grassi

Quando si tratta di capelli grassi, una delle domande che ci si pone maggiormente riguarda proprio il lavaggio, ovvero ogni quanto tempo è necessario lavarli in modo da riuscire a mantenerli sani. Una risposta che sia univoca non esiste, in quanto dipende molto dalle abitudini di ognuno e anche dal tipo di chioma.

Sebbene il lavaggio dipenda molto dal tipo di cute e dalle abitudini, ci sono però delle pratiche che sono maggiormente consigliate a chi ha i capelli grassi. Lavarli tutti i giorni, come già stato detto, non è affatto consigliato proprio perché si rischia di danneggiare ulteriormente la chioma, rendendo il capello secco e sfibrato.

Bisognerebbe cercare di trovare un giusto equilibrio dal momento che non è corretto lavarli tutti i giorni, ma non è consigliato neanche di tanto in tanto. La cura e il trattamento dei capelli dipendono da alcuni fattori ormonali, ambientali e anche dalle condizioni atmosferiche. Una chioma di questo tipo, quindi molto oleosa e unta, ha bisogno di un trattamento e prodotti ben specifici.

Nel caso di capelli grassi, è consigliabile lavarli almeno tre o quattro volte a settimana cercando di alternare i giorni. Troppi lavaggi non sono consigliati perché aumentano ancora di più la produzione di sebo, andando anche a danneggiare lo stato di benessere del capello. Lavare i capelli grassi a giorni alterni è il giusto compromesso usando anche uno shampoo che sia adatto e specifico al tipo di chioma.

Capelli grassi: migliori rimedio naturale

Come già detto, lavare i capelli grassi tutti i giorni non è assolutamente consigliato, non solo perché si rischia un la eccessiva produzione di sebo, ma anche perché la chioma va incontro a delle problematiche per cui il capello si rovina rischiando di causare calvizia. In caso di perdita dei capelli, è possibile contare su una soluzione specifica e adatta.

In commercio, la migliore soluzione a base naturale è Foltina Plus, una lozione spray pensata e ideata per prendersi cura del capello grasso. Grazie a questo prodotto si ha la certezza di avere capelli sani e luminosi. È una lozione indicata sia per uomini che donne, e per qualsiasi tipo di capello compreso quelli grassi.

Una formula spray di origine italiana che permette di rinfoltire i capelli diradati, stimolare la funzione del microcircolo in modo così da avere una chioma folta, splendente e sana. Una lozione professionale consigliata da tricologi e consumatori grazie ai benefici studiati e alla mancanza di controindicazioni.

Questo prodotto è considerato il migliore per il rapporto qualità prezzo, anche perché si basa su elementi naturali privi di qualsiasi danno o effetto collaterale. All’interno di Foltina Plus, si trovano principi naturali come l’arginina che stimola la microcircolazione e quindi favorisce una maggiore di crescita del capello; la serenoa che combatte la calvizie e il fieno greco che, essendo ricco di fitoestrogeni, aiuta a farli crescere in modo sano diradando così la perdita del capello.

È poi molto facile da applicare dal momento che basta spruzzarla nelle zone maggiormente diradate del capello, massaggiare effettuando movimenti circolari e lasciare poi che si assorba rapidamente.

Una soluzione come Foltina Plus non è acquistabile nei negozi o Internet, ma per la certezza di un prodotto esclusivo è consigliato collegarsi cliccando qui per la pagina ufficiale dove, dopo la compilazione del modulo con i propri dati, si potrà così attivare la promozione di due confezioni al costo di 49 € con il pagamento possibile tramite PayPal, carta di credito e contanti al corriere alla consegna con contrassegno.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.