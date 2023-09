Come fare per capire se al tuo lui è piaciuto fare l'amore con te? Scopriamolo insieme.

Vuoi sapere come fare per capire se al tuo lui è piaciuto o meno fare l’amore con te? Lo scopriremo insieme all’interno di questo articolo.

Come capire se al tuo lui è piaciuto fare l’amore con te

Una delle domande che noi donne ci poniamo dopo un rapporto sessuale è se al nostro lui sia piaciuto o meno. Ci sono uomini che, subito dopo l’atto, manifestano apertamente ciò che hanno provato, con frasi del tipo “è stato bellissimo” eccetera. Se però l’uomo tace ci sono dei segnali per capire se gli è piaciuto o meno, poiché il silenzio non è necessariamente sinonimo di insoddisfazione. Durante il rapporto si può capire se il partner sta vivendo o meno un’esperienza sessuale soddisfacente, ma non è sempre facile accorgersene, sia perché anche noi siamo “prese” dal momento, sia perché esistono comunque delle variazioni individuali. In linea di massima se il respiro si fa profondo e lentamente cambia ritmo oppure se c’è eccitazione, se il cuore batte più forte e la sudorazione aumenta, ci sono ottime possibilità che il tuo lui stia vivendo un’esperienza sessuale soddisfacente. Se ci sono inoltre spasmi e movimenti incontrollati è quasi certo che stia vivendo un piacere molto forte. Anche la pelle d’oca è spesso sinonimo, durante il rapporto, di piacere molto intenso. Ma per capire se gli è piaciuto davvero fare l’amore con te bisogna andare oltre le reazioni fisiologiche. Vediamo quindi adesso insieme i segnali da tenere in considerazione.

I segnali che gli è piaciuto fare l’amore con te

Vediamo adesso insieme quali sono i segnali da tenere in considerazione per capire se al tuo lui è piaciuto o meno fare l’amore con te: