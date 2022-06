Come avere zigomi alti e scolpiti con il make up

Quando pensiamo agli zigomi alti e scolpiti, la mente si concentra in modo inevitabile su di lei; stiamo parlando di una delle modelle più famose della storia e, con molta probabilità, dell’ultima grande top model che abbia segnato il mondo della moda e sia rimasta impressa nell’immaginario collettivo: Kate Moss.

Il suo viso, testimonial di tanti spot e marchi famosi, è diventato con il tempo iconico; la sua vita ha riempito le pagine dei rotocalchi per anni. Tante copertine, sfilate, glamour, premi e riconoscimenti, come quello di essere inserita nella lista delle donne vestite meglio nel mondo conferitole dal “Consiglio degli stilisti d’America”.

E anche adesso che conduce una vita tranquilla e mantiene un basso profilo, basta semplicemente nominarla o vederla per pochi attimi in video – come quello della recente deposizione al processo Depp-Heard – per rimanerne affascinati e rendersi conto che il tempo, per lei e per chi l’ha vista calcare le passerelle di tutto il mondo, si è praticamente fermato.

A rendere inconfondibile l’immagine di Kate Moss è soprattutto un dettaglio che la caratterizza in modo particolare: stiamo parlando del suo viso e, per la precisione, di quegli zigomi alti e scolpiti che davvero nessuna ha come lei.

Avere zigomi alti e scolpiti come Kate Moss

Eppure esiste un modo per ottenere quell’effetto anche se non si possiedono naturalmente; grazie al make up, infatti, è possibile mostrare degli zigomi un po’ più accentuati, facendoli sembrare del tutto naturali e ottenendo il cosiddetto “effetto Kate Moss”.

Ne ha parlato recentemente proprio la famosa truccatrice americana Ali Martin, che con un video su TikTok diventato virale in pochissimo tempo ha spiegato in modo molto semplice come scolpire gli zigomi grazie al make up.

E il successo di Martin è dovuto proprio a questo: la chiarezza e, soprattutto, la replicabilità dei suoi tutorial, che ottengono ogni volta milioni di visualizzazioni e moltissime condivisioni.

Il trucco per ottenere zigomi alti e colpiti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kate Moss (@__katemoss)

Gli step da seguire per scolpire gli zigomi con il make up sono diversi, ma due in particolare sono fondamentali e vanno eseguiti con accuratezza.

Per prima cosa, infatti, dopo aver levigato la pelle con primer e fondotinta, è necessario applicare il bronzer in polvere, proprio appena sotto gli zigomi, utilizzando solo le dita e distribuendolo omogeneamente negli incavi di entrambe le guance. Dopodiché, dandosi dei rapidi colpetti, bisogna portare il prodotto verso l’esterno picchiettando sempre con le dita.

Facendo in questo modo, spiega Ali Martin, viene sostanzialmente definita la struttura ossea del viso, creando appunto quell’effetto ottico che rende gli zigomi alti e scolpiti.

Chi non vuole ricorrere alla chirurgia, dunque, ma ci tiene ad avere un viso con dettagli più pronunciati e zigomi sporgenti, deve semplicemente dotarsi di ottimi cosmetici e un po’ di pazienza per raggiungere il desiderato “effetto Kate Moss”.

Per definire bene i contorni del viso è inoltre fondamentale riuscire a creare un contrasto equilibrato tra le zone da scurire e quelle da “illuminare”, in modo da rendere il tutto naturale e non rischiare di ottenere un risultato estetico tutt’altro che piacevole.