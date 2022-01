Quando si parla di chioma e di capelli le donne non sono mai soddisfatte. Chi ha i capelli lisci li vorrebbe ricci e viceversa. Per chi vuole avere capelli ricci, è assolutamente possibile ottenerli con una buona piastra. Nei prossimi paragrafi un prezioso vademecum su come arricciare i capelli lunghi con la piastra e ottenere un effetto voluminoso.

Come arricciare i capelli lunghi

Se i capelli lisci lunghi non soddisfano e li si vorrebbe ondulati è possibile arricciarli con una serie di metodi per un effetto voluminoso proprio come li si sogna. I capelli ricci hanno da sempre un loro fascino e i boccoli sono, per molte, il simbolo di sensualità e di naturalezza.

Arricciare i capelli diventa per alcune un modo per cambiare il proprio look e vedersi diverse, magari in occasione di un evento particolare o anche per regalarsi un cambio di immagine. Per chi ha i capelli lunghi e lisci, averli ricci non è così difficile, ma bastano alcuni consigli e un po’ di pazienza per un effetto voluminoso e corposo.

Dall’effetto beach waves sino alle onde naturali ai boccoli morbidi o ai ricci in stile afro, è assolutamente ottenere capelli ricci e voluminosi. Si possono arricciare i capelli lunghi sia con l’uso di una piastra quale Arricciacapelli Diamond, ma anche con altri accessori casalinghi che permettono di ottenere un bellissimo risultato.

A prescindere dal metodo che si usa, con la piastra o con rimedi casalinghi, è molto importante usare il prodotto giusto in modo da eliminare il crespo e avere un buon styling finale. Se si usa la piastra è necessaria un po’ di pratica, ma alla fine i risultati arriveranno.

Come arricciare i capelli lunghi: consigli

Arricciare i capelli lunghi è assolutamente possibile, ma ci vuole tempo e pazienza, oltre a una serie di suggerimenti e consigli utili per ottenere un risultato di successo. Prima di tutto, i capelli devono essere asciutti, altrimenti si hanno delle difficoltà ad arricciarli. Molto importante applicare una mousse in modo da dare volume al capello.

Si consiglia di usare una piastra piccola, soprattutto per una questione di praticità e comodità. Si consiglia di scaldarla alla temperatura adatta ai propri capelli. Nel caso di capelli sottili una temperatura bassa della piastra è sicuramente l’ideale. Bisogna applicare un termoprotettore su tutta la chioma per creare una sorta di barriera.

Infine, si passa alla divisione in ciocche del capello facendo passare ogni ciocca all’interno della piastra per arrotolarli avanti e indietro. Un trattamento da applicare su ogni ciocca per poi mettere uno spray fissante e ottenere così dei ricci naturali e ben definiti. La schiuma arriccia capelli e il diffusore permettono di donare un effetto ondulato e bagnato al capello.

Per arricciare i capelli lunghi è utile applicare, prima dell’uso della piastra, una schiuma volumizzante che sollevi i capelli sin dalla radice. In questo caso, si consiglia di asciugarli a testa in giù aiutandosi con le dita per poi usare la piastra e creare l’effetto ondulato e riccio del capello.

Come arricciare i capelli: miglior piastra

La piastra è sicuramente lo strumento più adatto per arricciare i capelli e il prodotto migliore, in questo modo, è Arricciacapelli Diamond. Una piastra che permette di avere capelli ricci, voluminosi ondulati come dal parrucchiere. Un prodotto che ogni donna desidera dal momento che in pochissimo tempo permette di avere capelli dall’effetto ondulato.

Con Arricciacapelli Diamond si hanno capelli sani, forti e lucenti, garantisce un ottimo effetto anti-crespo. Si adatta a qualsiasi tipo di capello, compresi quelli lunghi e protegge il capello dal calore, a differenza di altre piastre che possono danneggiare la chioma. Ha vari livelli di temperatura che arriva sino a un massimo di 200° in modo da scegliere quella più adatta in base al proprio capello.

Grazie alle sue qualità e alla facilità di utilizzo, è riconosciuta da parrucchieri e consumatrici come la migliore piastra per i capelli ricci. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

I ricci sono perfetti per vari giorni. Una piastra come Arricciacapelli Diamon è possibile anche portarla a casa dal momento che risulta essere pratica e comoda. Una piastra in tormalina e ceramica ionica che dona capelli ricci in modo facile e veloce. Un prodotto pensato per la bellezza e salute del capello.

Molto facile da usare: basta accenderla premendo il pulsante, prendere una ciocca, inserirla nella scanalatura e tenere premuto il tasto di avvio per arrotolare in automatico i capelli tirandoli verso la piastra.

Originale ed esclusivo, non si ordina nei negozi o e-commerce, ma il consumatore deve collegarsi al sito ufficiale del prodotto, inserire i propri dati nel modulo e approfittare della promozione della piastra Arricciacapelli Diamond al costo di 59,90€ con il kit in omaggio che comprende la custodia, il cavo e anche il pettine. Per il pagamento, sono accettate le seguenti soluzioni: Paypal, anticipato con carta di credito o contanti al corriere.