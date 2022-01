Come arricciare i capelli in modo veloce e facile

I capelli ricci sono molto difficili da avere e da tenere. Se si è guardato con ammirazione i capelli ricci delle celebrities sognando di avere chiome ricciute e vaporose, qui forniamo dei consigli e suggerimenti su come arricciare la chioma nella maniera rapida e senza rovinare il capello o aggredirlo.

Come arricciare i capelli

Si sa, quando si tratta di capelli, le donne non sono mai contente. Chi ha i capelli biondi li vorrebbe di colore scuro e chi ha una chioma liscia la predirebbe riccia. Per poter arricciare i capelli si ha bisogno di metodi rapidi ed efficaci, oltre che di una buona piastra che aiuti ad avere una chioma voluminosa.

Ci sono anche alcuni errori che sarebbe meglio evitare di fare quando si decide di arricciare i capelli. La cosa importante quando si decide di rendere il capello maggiormente voluminoso e con ricci e boccoli è prestare attenzione a non danneggiarlo dal momento che l’uso delle piastre può essere deleterio per la salute dei capelli.

In commercio sono diverse le tecniche e i prodotti che possono aiutare e che nutrono la chioma, ma allo stesso tempo donano forma e volume alla chioma. I boccoli danno un aspetto fresco e giovanile, oltre a esaltare i tratti del viso regalando luminosità e lucentezza. Alcuni metodi per arricciare i capelli sono particolarmente aggressivi e a lungo andare rischiano di essere visibili.

Fortunatamente sono diverse le tecniche che permettono di arricciare il capello senza danneggiarlo, rovinarlo o sfibrarlo, come l’uso di una piastra quale Arricciacapelli Diamond che aiuta a trattare bene la chioma fornendo capelli ricci splendidi.

Come arricciare i capelli: consigli

Per arricciare i capelli e avere così una chioma ondulata, ci sono diverse tecniche, la maggior parte delle quali rapide e facili da fare anche a casa. Tra le varie tecniche, una delle più comuni è sicuramente l’uso dei bigodini da applicare sia sui capelli asciutti che umidi con la possibilità di scegliere anche la dimensione dei ricci a seconda del bigodino.

In questo caso si ha bisogno di bigodini di varie dimensioni e della lacca. Bisogna infatti separare i capelli in varie ciocche per poi arrotolarle sui bigodini. Spruzzare un po’ di lacca lasciando in posa per almeno tre ore. Per ricci maggiormente duraturi e ben definiti, si possono anche lasciare i bigodini tutta la notte.

Per arricciare i capelli è bene munirsi di tutto l’occorrente necessario a portata di mano: dalla piastra come Arricciacapelli Diamond sino alla crema ravviva ricci o al gel termoprotettivo, compreso bigodini, forcine. Bisogna separare le ciocche tenendole ben ferme per passare la piastra. Applicare della schiuma protettiva o lacca e poi dei bigodini.

Si può anche usare la piastra e in questo caso è bene dividere i capelli in varie sezioni. Gira la piastra su se stessa trascinandola verso il basso. Non bisogna arricciare tutti i capelli, ma lasciare alcune ciocche lisce o al naturale è sicuramente efficace per un look ordinato.

Come arricciare i capelli: migliore piastra

Insieme alle varie tecniche e consigli che sono stati dati, per arricciare i capelli è possibile usare la migliore piastra professionale che si trova in commercio, ovvero Arricciacapelli Diamond. Si tratta di una arricciacapelli che dona una acconciatura e dei capelli perfetti come dal parrucchiere

Una piastra che ogni donna desidera, anche perché molto facile e rapida da usare. Protegge il capello dall’effetto anti-crespo donando una chioma lucente e sana. Protegge dai danni del calore e si può usare su qualunque tipo di capello. Ha ben 6 livelli di temperatura: da 150° a 200 in modo da regolarla a seconda delle proprie necessità.

Senza fili, è possibile ricaricarla e dona ricci perfetti anche per lungo tempo. Inoltre, Arricciacapelli Diamond è consigliata anche perché si tratta di una piastra molto comoda e portatile da portare con sé in viaggio. Si distingue da altre piastre e arricciacapelli proprio perché protegge le ciocche dai livelli di riscaldamento della temperatura.

E’ riconosciuta come la migliore piastra arricciacapelli del momento grazie alla facilità di utilizzo, per la tecnologia e per l’ottimo rapporto qualità prezzo. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Una piastra costruita in materiali di ottima qualità, come la tormalina e la ceramica ionica. Un prodotto progettato per la salute e il benessere della chioma. Ha un peso leggero ed è poco ingombrante. Si usa in modo semplice: basta premere il pulsante di accensione e non appena comincia a lampeggiare si riscalda in automatico.

A quel punto bisogna scegliere la temperatura che va dai 150 ai 200°. Basta prendere una ciocca, inserirla nella scanalatura, premere il pulsante di avvio arrotolando i capelli in automatico verso la piastra riscaldante. Da quel momento, comincia a emettere dei segnali acustici sino al termine dell’arricciatura per poi rilasciare il pulsante di avvio.

Una piastra che ha ottenuto recensioni positive da diverse consumatrici come si legge sul sito ufficiale del prodotto.

Arricciacapelli Diamond non si ordina nei negozi fisici o e-commerce, poiché esclusivo e originale, ma basta cliccar qui sul ufficiale del prodotto, compilare il form con i propri dati e approfittare dell’offerta di un prodotto al costo di 59,90€ invece di 120 con compreso il kit in omaggio. Il pagamento si effettua con le seguenti modalità a scelta del consumatore: Paypal, carta di credito e contanti al corriere.