Co-wash: cosa sapere sul nuovo trattamento per la chioma

I capelli sono una parte importante della bellezza femminile e come tale vanno trattati nel modo giusto. Al posto dello shampoo, è possibile usare il balsamo nel nuovo trattame nto, noto come co-wash di cui spieghiamo nei paragrafi seguenti di cosa si tratta.

Co-wash

A causa anche dello sport, del lavoro che si pratica, oppure del mare e del sudore, durante il periodo estivo, si tende a lavare spesso i capelli che appaiono secchi e danneggiati. Oltre allo shampoo ci sono dei metodi di lavaggio alternativi, ma efficaci che sicuramente garantiscono i giusti nutrienti e risultati alla chioma.

Una soluzione adeguata in tal senso è il co-wash, un metodo che sta diventando molto noto e conosciuto, oltre a essere una valida alternativa allo shampoo. Un prodotto del genere, se usato molto frequentemente, rischia di rovinare il capello facendoli apparire sfibrati e secchi, oltre che particolarmente opachi.

Da questo punto di vista, un trattamento o metodo come il co-wash è assolutamente valido dal momento che dona capelli puliti, setosi e morbidi. Si adatta anche molto bene ai capelli che sono secchi o sciupati. Un termine di origine inglese che sta per Conditioning only washing, ovvero lavare i capelli soltanto con il balsamo evitando così lo shampoo.

Si adatta a qualsiasi tipo di capello, anche se è particolarmente indicato in caso di capello sensibile, delicato. Dal momento che non usa lo shampoo, è utile anche per capelli ricci o crespi oppure danneggiati o grassi poiché è in grado di regolare la produzione di sebo. Il balsamo è poi un prodotto adatto poiché non contiene particolari solfati e aiuta a eliminare il sebo, ma anche lo sporco in eccesso.

Co-wash: come farlo

Innanzitutto, è bene dire che un trattamento come il co-wash per la chioma non causa schiuma proprio perché non si usa lo shampoo, ma soltanto il balsamo. Bisogna applicare la giusta quantità di prodotto sul capello, massaggiando per poi risciacquare e non esagerare troppo con le dosi. La quantità di prodotto deve essere pari a una tazzina da caffè.

Si applica poi sui capelli che sono bagnati, quindi appena lavati, distribuendo piccole quantità in varie zone e aree della testa. Si consiglia di applicarlo con la testa all’ingiù in modo da coprire ogni area, compreso la nuca e le tempie. Se si hanno i capelli lunghi è meglio dividerli in diverse sezioni in modo da applicare il prodotto su tutte le lunghezze.

Bisogna poi massaggiare bene con l’aiuto dei polpastrelli. Basta lasciare riposare per circa 10 minuti o per più tempo in caso di capelli grassi. In seguito, si passa al risciacquo eliminando qualsiasi tipo di residuo. L’acqua tiepida è l’ideale poiché chiude le cuticole prestando maggiore attenzione al capello crespo.

Sebbene vi siano diversi prodotti di co-wash disponibili in commercio, è possibile prepararlo a casa aggiungendo al balsamo due cucchiai di zucchero bianco o di canna. In questo modo è poi possibile realizzare una crema o scrub da applicare sui capelli per poi risciacquare. Il balsamo deve essere a base di oli o burro o comunque di ingredienti di origine naturale.

Co-wash per la chioma: prodotti Amazon

I prodotti per questo trattamento dedicato alla chioma si trovano a basso costo sul sito di Amazon approfittando di vari sconti e offerte da non perdere. È sufficiente cliccare la foto per visualizzare i dettagli del prodotto. Qui sotto una classifica con i migliori articoli di co-wash scelti per ogni tipo di capello con una descrizione degli elementi di ciascuno.

1)As I Am cleansing pudding

Un trattto di co-wash che comprende tre prodotti: uno di pulizia, l’altro è un detergente e infine il co-wash classico. Sono tre prodotti che hanno il compito di detergere, far crescere e stimolare il capello. Non hanno solfati o altri elementi che possano essere dannosi. A base di ingredienti naturali come il cocco che rimuove i residui in eccesso districando la chioma.

2) Clearé Institute balsamo co-wash curly

Un balsamo pensato per i capelli ricci che deterge fino in fondo donando lucentezza e morbidezza alla chioma. I capelli appaiono forti e voluminosi evitando di rompersi. A base di olio di semi di amaranto, di quinoa e grano che danno un effetto setoso e pomposo al capello. Districa il capello tenendo a bada l’effetto crespo.

3)Co-wash capelli rinforzante ed illuminante

Un prodotto che è un lavaggio alternativo alla chioma indicato per ogni capello: liscio, secco, riccio, ecc. Basta applicarlo sulla cute bagnata e massaggiarla. Lasciare alcuni minuti in posa per poi risciacquare. Un prodotto made in Italy da 250 ml dalle proprietà districanti e molto delicato con capelli che risultano lucidi e puliti.

