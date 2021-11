Clutch gioiello, borchiate metallizzate, oppure coloratissime. Chi più ne ha più ne metta! I modelli da sfoggiare a Capodanno sono davvero bellissimi e tra i tanti brand in commercio ce ne sono alcuni per cui vale la pena fare un piccolo investimento.

Le clutch di tendenza per Capodanno 2021

Se state già pensando a quale outfit indossare in occasione del Capodanno, non dimenticatevi di dare un’occhiata anche agli accessori! Anche perché si sa, quelli giusti aggiungono quel dettaglio indispensabile anche ai look più semplici. Tra i must per questa particolare occasione ci sono sicuramente le borse clutch. Scopriamo quali sono i modelli più belli per il 2021.

Le classiche e quelle gioiello

Una clutch gioiello che sa davvero farsi notare è quella di Cult Gaia. Il brand la propone interamente in madre perla e per essere sicuro che chiunque la indossi non passi inosservato, aggiunge per tutto il perimetro della borsa una serie di perle di diverse dimensioni.

Sempre di un elegantissimo effetto madreperla, ma decisamente meno appariscente rispetto a quella di Cult Gaia, è la Rhea Clutch di Looks Like Summer proposta dal brand nella particolare tonalità Ombre. È innegabile, modelli di questo tipo, accostati anche al più classico dei tubini neri, vi faranno fare un figurone.

Se si parla di clutch gioiello non si può non citare Jimmy Choo, un brand che di borse e scarpe preziose ne ha fatto un suo stile. Questo piccolo scrigno è tempestato di pietre scintillanti e la chiusura dorata e decorata anche questa con dettagli brillanti, è a forma di fiocco.

La clutch di Elisabetta Franchi invece è metallizzata color oro e dispone di una piccola catenina. Potrete quindi anche indossarla a spalla e, in questo modo, sarete libere per sorreggere con una mano il vostro flûte di champagne e con l’altra un piattino di leccornie.

Altri modelli imperdibili

A Capodanno comunque, non c’è spazio solo per l’eleganza ma ci si può divertire indossando qualche accessorio diverso dai soliti modelli proposti per l’occasione. La clutch di Alexander McQueen per esempio, è il dettaglio perfetto per look più rock. Questo modello in pelle nera, è caratterizzato da una serie di borchie che riprendono il disegno stilizzato della bandiera del Regno Unito e dalla chiusura sormontata da un teschio.

Sempre di Jimmy Choo invece questa clutch in pelle decorata con un tripudio di brillantini tutti colorati. Anche in questo caso, come per la clutch di Elisabetta Franchi, si potrà portare a mano oppure a spalla, grazie all’apposita catenina. Questo modello è indicato per quei look monocolore, che si tratti di tonalità neutre oppure più accese.

Decisamente stravagante e adatta soprattutto per quelle persone che amano i look più eccentrici è la clutch di Amelie Pichard. Come potete vedere è a forma di baguette ed è completa anche di catenina dorata, insomma indossandola vi farete sicuramente notare per la vostra personalità. Ma attenzione! Il fatto che abbia le sembianze del famoso pane francese non è una scusa per portarla sotto l’ascella. Non dimentichiamo le regole del bon ton!