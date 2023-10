Kate Middleton ha sfoggiato uno chignon morbido e intrecciato davvero perfetto arricchito da una frangia a tendina. Di questo parleremo all’interno di questo articolo.

Lo chignon perfetto esiste: è quello di Kate Middleton e vede la frangia a tendina protagonista

Kate Middleton è una vera e propria icona di stile, i suoi outfit sono sempre impeccabili e il suo modo di vestire è di ispirazione per tantissime donne in tutto il mondo. Anche per quanto riguarda l’hair look, la Principessa del Galles non si smentisce mai e, durante la sua visita all’Orchards Centre di Milton Regis, ha sfoggiato uno chignon basso davvero perfetto. Solitamente siamo abituati a vedere la moglie dell’erede al trono d’Inghilterra, il Principe William, con i capelli sciolti, se non nelle occasioni formali, dove invece sono spesso raccolti. In questa occasione Kate ha davvero stupito tutti con uno chignon davvero superlativo. Si tratta di uno chignon morbido e intrecciato, appuntato a metà nuca, arricchito dalla frangia a tendina, che ha reso il look di Kate ancora più elegante. Proprio di recente Kate Middleton ha scelto la frangia a tendina ben scalata, per dare una rinfrescata al proprio look. Tra l’altro, la frangia a tendina, è la protagonista assoluta dei tagli capelli Autunno Inverno 2023 2024. Il look scelto dalla Principessa del Galles è semplice e allo stesso tempo elegante, l’intreccio, inoltre, evita il rischio di ciocche fuori posto, regalando all’acconciatura una struttura solida, che dura tutto il giorno. Insomma, un look tutto da provare!

La frangia a tendina protagonista del look di Kate Middleton

Durante la sua visita all’Orchards Centre di Milton Regis, Kate Middleton ha colpito non solo per il suo, come sempre, impeccabile outfit – la Principessa del Galles ha indossato un blazer rosso in tweed di Zara abbinato a un paio di pantaloni neri, una t-shirt nude e un paio di ballerine Boden – ma anche per il suo hair look. Abbiamo già parlato dello chignon morbido e intrecciato, ora ci soffermiamo sulla frangia a tendina, che ha arricchito tantissimo il look della moglie di William. Di recente infatti la Principessa del Galles ha sfoggiato un taglio inedito, caratterizzato proprio dalla frangia a tendina, portata con la piega effetto Bouncy anni Novanta. Un frangia che si apre al centro della fronte, perfetta per incorniciare il viso. Le tendenze capelli Autunno Inverno 2023 2024 pongono proprio la frangia come protagonista assoluta. Quella a tendina, tra l’altro, è quella più amata dalla donne, soprattutto perché è in grado di valorizzare qualsiasi forma del viso, ovale, tondo, squadrato o allungato. Questo tipo di frangia è in grado inoltre di regalare un look più sbarazzino ma allo stesso tempo elegante. Oltre a Kate Middleton, sono tante le celebrities che hanno scelto questo tipo di frangia, prima fra tutti la modella Emily Ratajkowski, poi anche Jennifer Lopez, Khloé Kardashian e Jenna Ortega. Sia che abbiate i capelli lunghi, sia che li abbiate corti, la frangia a tendina sarà in grado di incorniciare il vostro viso e alleggerire i lineamenti. Cosa aspettate a parlarne con il vostro parrucchiere di fiducia?

