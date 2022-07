Chi è Chiara Maggenti, la bionda ragazza di Lucca che ha sposato il pastry chef Damiano Carrara, volto noto della tv grazie ai format Bake Off Italia e Cake Star.

Chi è Chiara Maggenti

Bionda, nata il 25 novembre 1989, origini lucchesi: è questo l’identikit della bellissima donna che ha stregato il cuore dello chef Damiano Carrara.

Il pastry chef famoso per programmi televisivi come Bake off e Cake star – Pasticcerie in sfida ha trovato l’amore in Chiara Maggenti. Quest’ultima è estranea al mondo dello spettacolo quindi non si sa come i due si siano conosciuti. La loro relazione, seppur emersa al pubblico da poco, dura già da due anni e il matrimonio tra i due è molto vicino.

In un post del 10 marzo 2021, Damiano Carrara ha condiviso sul suo profilo Instagram una notizia importante.

I due sono convolati a nozze a Lucca il 9 luglio 2022 circondati da parenti e amici.

Curiosità

Chiara ha un cagnolino cui è molto affezionata, che è con lei da circa nove anni. Si tratta del bassotto Paco, che è spesso ritratto nelle foto Instagram della coppia. Anche Damiano Carrara si è affezionato molto a questo nuovo membro della famiglia.

Sempre su Instagram Chiara Maggenti e il pastry chef si dimostrano vicendevolmente il loro amore con foto e frasi romantiche. Damiano è un vero romantico, come lo dimostrano i vari mazzi di fiori che regala alla sua fidanzata e le cenette a lume di candela. Inoltre, per festeggiare il trentesimo compleanno di Chiara, Damiano le ha regalato un esclusivo viaggio su un’isola paradisiaca: un’esperienza davvero romantica.

