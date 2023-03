Il mondo delle celebrità si arricchisce di grandi personalità e grandi stipendi. Dopo la classifica dei vip italiani più ricchi, ora è il turno di scoprire quali sono i vip più pagati al mondo: sono attori? cantanti? registi? Scopriamolo insieme!

I vip più ricchi al mondo: alla scoperta del patrimonio

Il 2022 ormai è concluso, è vero, ma per scoprire quali sono i vip più ricchi e pagati al mondo bisogna andare a vedere i dati dell’anno precedente. In questo, fortunatamente, viene in nostro soccorso Forbes, che ogni anno si impegna a stilare una classifica molto precisa. La domanda ora è solamente una: quali sono le celebrità più ricche e più pagate al mondo del 2022? Sicuramente il mix è eterogeneo: si parla di attori, di attrici, di cantanti e di tutte le categorie più comuni del mondo dello spettacolo.

I 10 vip più ricchi al mondo: la classifica ufficiale

La top ten delle celebrities più ricche al mondo si compone di diverse personalità e la musica, a quanto pare, è la più gettonata:

Genesis: 230 milioni di dollari Sting: 210 milioni di dollari Tyler Perry: 175 milioni di dollari Trey Parker & Matt Stone: 160 milioni di dollari James L. Brooks & Matt Groening: 105 milioni di dollari Brad Pitt: 100 milioni di dollari Rolling Stones: 98 milioni di dollari James Cameron: 95 milioni di dollari Taylor Swift: 92 milioni di dollari Bad Bunny: 88 milioni di dollari

Dando un rapido sguardo alla classifica, si può notare (anche con un po’ di dispiacere) che Taylor Swift è l’unica donna presente. La cantante è una delle voci più apprezzate nel panorama musicale mondiale, tanto che le vendite dei suoi album e dei biglietti dei suoi concerti sono sempre sold out nel giro di pochi secondi. Sicuramente il suo guadagno è notevole e il fatto stesso di essere l’unica donna, se da una parte può rattristare, dall’altra può essere un motivo di sprone.

La musica è una componente molto presente e pare che siano proprio i gruppi e i cantanti a essere quelli più pagati al mondo. Non manca la parte “attoriale“, dove Tyler Perry, noto attore e regista, si piazza al terzo posto della classifica. Immancabile anche Brad Pitt, il cui incasso maggiore è però dovuto alla vendita della quota di maggioranza nella sua società di produzione Plan B.

Il primo posto delle celebrità più ricche al mondo è occupato dai Genesis, famosissimo gruppo rock che nonostante il passare degli anni è ancora molto in voga e gode ancora di un enorme successo mondiale. Ciò dimostra che non importano gli anni, ma è la fidelizzazione dei fan a fare la differenza, insieme a una notevole e fondamentale dose di professionalità artistica, ovviamente. Pensate che il tour dei Genesis del 2022 li ha portati a raggiungere una cifra pari a ben 27 milioni di dollari.

Si tratta di cifre niente male impossibili da dimenticare. La classifica è in costante aggiornamento, quindi si presume che per il 2023 ci potranno essere spostamenti, sorpassi e marce indietro: stay tuned.