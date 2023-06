Chi era Flavia Franzoni? Romano Prodi dice addio alla moglie: la causa della morte

Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi, è morta il 13 giugno 2023, all’età di 76 anni. Un decesso improvviso, mentre passeggiava con il marito durante una vacanza con alcuni amici in Umbria. Scopriamo la causa della morte della donna.

Un momento di grande dolore per l’ex premier Romano Prodi, che ha dovuto dire addio alla moglie Flavia Franzoni, improvvisamente. Flavia Franzoni era originaria di Reggio Emilia e nella stessa città ha incontrato e conosciuto Romano Prodi. La donna è stata docente di Metodi e tecniche del servizio sociale presso la facoltà di Scienze Politiche di Bologna. Ha lavorato per 20 anni, fino al 1995, all’Istituto regionale per i servizi sociali, di cui è stata anche direttrice. Una lunga carriera ricca di successi e una vita privata condivisa con l’amato marito, insieme al quale, nel 1996, aveva partecipato alla campagna elettorale per le Politiche. I due erano sposati da ben 54 anni, avevano festeggiato le nozze d’oro nel 2019. Nel 2005 aveva scritto, con il marito, il libro dal titolo Insieme, che si è aggiudicato il premio speciale alla Capri-San Michele, la più importante rassegna in ambito cattolico dedicata alla narrativa. La donna si è spenta improvvisamente all’età di 76 anni, mentre passeggiava insieme a Romano prodi e ad alcuni amici. La causa della morte sembra essere associata ad un malore improvviso, mentre stava camminando su un sentiero.

Un momento di vacanza in compagnia di amici si è trasformato in una terribile tragedia. Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi, è morta all’improvviso all’età di 76 anni. A dare l’annuncio l’ex premier, insieme ai figli Giorgio e Antonio. Flavia Franzoni è deceduta improvvisamente, mentre si trovava in viaggio con il marito e alcuni amici, tra cui l’ex ministro Arturo Parisi, su un sentiero francescano in Umbria. Il gruppo stava facendo una camminata a piedi, dopo aver dormito a Gubbio, ed era in direzione di Assisi. La donna è caduta all’improvviso, probabilmente a causa di un malore. Il servizio regionale Umbria del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) è intervenuto per prestare soccorso su un tratto della via di Francesco, dove la donna, il marito e gli amici stavano facendo un’escursione. Nonostante i numerosi tentativi di rianimazione, effettuati sotto un violento temporale che ha impedito l’arrivo dell’elisoccorso, per la donna non c’è stato nulla da fare. Un medico arrivato insieme ad un’altra squadra di soccorso del 118 regionale non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Romano Prodi era atteso al Duomo di Milano, nella giornata di mercoledì 14 giugno 2023, per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi. Probabilmente, a causa del tragico e improvviso dolore che ha dovuto affrontare, non sarà presente alla cerimonia. L’ex premier e la moglie erano legati da ben 54 anni. Una vita trascorsa insieme, con due figli nati dal loro amore.