Victoria Pedretti è un’attrice molto famosa, che ha ottenuto il successo interpretando il ruolo di Love Quinn nella serie Netflix You. Scopriamo insieme qualche dettaglio sulla sua carriera e la sua vita privata.

Victoria Pedretti: chi è?

Victoria Pedretti è una giovane attrice che ha ottenuto un grande successo grazie a You, una serie tv Netflix.

La donna ha fatto il suo debutto nella seconda stagione della serie, per poi tornare anche nella terza, disponibile sulla piattaforma dal 2021. Ha interpretato il ruolo di Love Quinn, che ha letteralmente fatto impazzire i fan. Non si tratta, però, del suo primo ruolo. Victoria Pedretti è nata in Pennsylvania il 23 marzo 1995. Ha frequentato le scuole superiori alla Pennsbury High School di Fairless Hills e ha sempre mostrato un grande interesse per la recitazione.

“Sono andata in un liceo pubblico che non aveva un programma di teatro. Avevamo un club, ma andava avanti a malapena. Ero tipo una dei quattro studenti che ne facevano parte” ha raccontato a W Magazine. In seguito ha studiato recitazione alla Carnegie Mellon School of Drama a Pittsburgh. Oltre ad aver dimostrato un grande talento, è anche una donna bellissima, con i capelli castani e gli occhi azzurri. Dopo qualche ruolo in alcuni corti, nel 2018, all’età di 23 anni, è entrata nel cast della serie Netflix horror The Haunting of Hill House, che ha ottenuto un grande successo e l’ha portata ad entrare anche nel cast di You.

L’attrice non è molto attiva sui social, nonostante sia presente sia su Instagram che su Twitter. Sui suoi profili ci sono poche pubblicazioni. È evidente che non sia una grande amante dei social network, nonostante sia molto seguita dal pubblico. L’attrice preferisce mantenere la sua privacy, senza esporsi troppo pubblicamente.

Victoria Pedretti: carriera

La carriera di Victoria Pedretti è iniziata nel 2014, con il corto Sole, a cui ne è seguito un altro lo stesso anno, Uncovering Eden. Il primo ingaggio importante è arrivato nel 2018, nella serie The Haunting of Hill House. L’attrice tornerà anche nella seconda stagione, The Haunting of Bly Manor, con un nuovo personaggio. È stata scelta anche per un ruolo nel film di Quentin Tarantino, C’era una volta a…Hollywood, accanto a Brad Pitt e Leonardo DiCaprio. La filmografia di Victoria Pedretti comprende:

Sole (corto, 2014)

Uncovering Eden (corto, 2014)

The Haunting of Hill House (serie TV, 2018/2020)

C’era una volta a… Hollywood (film, 2019)

You (serie TV, 2019 – )

Storie incredibili (serie TV 1 episodio, 2020)

Shirley (film, 2020)

The Haunting of Bly Manor (miniserie, 2020)

Il ruolo di Love Quinn in You è stato particolarmente importante. Si tratta di un’aspirante chef, impiegata come manager in un supermercato di lusso, alle prese con un dolore profondo che rivede in Joe, il protagonista. Un ruolo davvero molto complesso, un mix tra dolcezza e follia, tra equilibrio e pazzia, per una protagonista davvero d’eccezione. Questo ruolo ha consentito all’attrice di mostrare tutto il suo talento, grazie anche alla storia particolare che viene raccontata nella serie.