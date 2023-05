Lunedì 15 maggio, su Rai 1, è andata in onda la prima puntata di Vivere non è un gioco da ragazzi, la nuova serie tratta dal libro di Fabio Bonifaci Il giro delle verità e diretta da Rolando Ravello, in collaborazione con Picomedia. Il protagonista è Riccardo De Rinaldis Santorelli. Ma cosa sappiamo su di lui? Conosciamo meglio il giovane attore.

La carriera di Riccardo De Rinaldis Santorelli: tra piccolo e grande schermo

Classe 1999, originario di Pavia, ha frequentato il liceo scientifico Olivelli nella sua città. Il suo esordio risale al 2018 quando, a soli 18 anni, entra a far parte del cast di Non mentire. Miniserie di Canale 5 dove ha avuto l’opportunità di lavorare al fianco di Alessandro Preziosi e Greta Scarano. Il giovane attore interpreta Luca Molinari, uno dei personaggi principali. Ruolo che fu come un vero e proprio trampolino di lancio nel mondo della recitazione. Nel 2020, infatti, l’attore prende parte a Doc – Nelle tue mani. Nello stesso anno viene scelto per interpretare Riccardo Anastasi nella storica fiction Don Matteo. Ha poi recitato miniserie Fratelli Caputo. Nel 2021, invece, è entrato nel cast di Luce dei tuoi occhi. Il debutto sul grande schermo è arrivato nel 2022 con il film Headshot diretto da Nico Maggi. Il primo ruolo da protagonista è arrivato con la nuova serie di Rai 1 Vivere non è un gioco da ragazzi, dove veste i panni di Emanuele Molinari.

La passione per la musica

Non solo recitazione, ma anche musica. Una delle sue grandi passioni infatti è il canto. Tant’è che Riccardo De Rinaldis Santorelli ha preso parte ad uno spot di X Factor in cui cantava. Sul suo profilo Instagram, che vanta di oltre 70mila follower, è solito pubblicare video in cui mostra tutte le sue doti canore.

La vita privata

Riccardo De Rinaldis Santorelli è stato fidanzato con Jenny De Nucci, influencer e attrice. I due si sono incontrati sul set di Don Matteo 12. Tra di loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine. La loro storia d’amore è iniziata nel 2019, ma soltanto un anno dopo hanno annunciato la rottura. Il giovane attore è molto riservato e non ama condividere molte informazioni sulla sua vita privata. Attualmente sembrerebbe essere felicemente single.

Curiosità su Riccardo De Rinaldis Santorelli