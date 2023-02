Chi è Jody Cecchetto? Biografia e carriera

Jody Cecchetto è il figlio del famoso produttore Claudio Cecchetto. Classe ’94, si è fatto conoscere nel mondo della musica ed è uno dei conduttori del Prima Festival 2023.

Jody Cecchetto: biografia e carriera

Jody Cecchetto è figlio del famoso produttore Claudio Cecchetto, che gli ha trasmesso una grande passione per la musica.

Il suo nome d’arte è JDC ed è uno dei conduttori del Prima Festival 2023. È il primogenito di Claudio Cecchetto e Maria Paola Danna, nato il 7 giugno 1994, sotto il segno dei Gemelli. Ha un fratello minore che si chiama Lorenzo Cecchetto. Dal papà ha ereditato una grande passione per l’arte e per la musica. Il giovane ha esordito come rapper con il nome JDC, nel 2015. Il nome è stato scelto per via delle sue iniziali, visto che il suo nome completo è Jody Daniel Cecchetto.

Il suo primo lavoro discografico è stato Sex Machine, singolo inciso con Tony Real.

Ha sempre avuto le idee molto chiare sulla sua voglia di farsi conoscere e ha sempre amato molto fare rap, anche se apprezzi anche gli altri generi musicali. Jody ha lavorato anche come speaker radiofonico nel programma Rds Next e in seguito su RadioZeta e RTL 102.5. In televisione ha lavorato come conduttore di Ready Play Music, programma in onda su Sky dove 4 tiktoker si sfidano a turno cantando e ballando sulle note di canzoni famose.

È stato anche uno streamer su Twitch per quanto riguarda i videogiochi e un attore, ha recitato nella serie tv Non uccidere. Il padre è molto orgoglioso di lui e della sua determinazione. Nel 2008 i due hanno duettato sul palco di Ti lascio una canzone.

Jody Cecchetto: la vita privata

Jody Cecchetto è stato fidanzato anni con una famosa star di TikTok, Valeria Vedovatti. I due hanno iniziato la loro storia d’amore nel 2020, ma nel 2022 è terminata, come è stato comunicato sui social. “E siamo qua di nuovo. Il fantasma l’ha riportato. Ormai sul mio profilo mi fate le domande: ‘Ma Jody’. Siamo qui per rispondere a questa domanda e per dirvi che non stiamo insieme da un po’. Però siamo in buonissimi rapporti e abbiamo un sacco di stima, l’uno nei confronti dell’altro. Ci siamo e ci saremo l’uno per l’altro. Perché è la persona più bella che io conosca” ha dichiarato la tiktoker. In seguito Cecchetto è apparso su Instagram con Chiara Faini, un’altra Tiktoker e influencer. La giovane è conosciuta per essere la nipote di Lele Adani, noto opinionista e commentatore sportivo. Tra i due si ipotizzava solo una bella amicizia, ma si sono mostrati in atteggiamenti inequivocabili. È andato a vivere da solo all’età di 26 anni. “Sono andato a vivere da solo quando sono stato davvero in grado di cavarmela con l’affitto senza aiuti. Avevo 26 anni, ed è stato il mio regalo per il suo compleanno. Una delle soddisfazioni più grandi” ha dichiarato a Vanity Fair. Jody Cecchetto ama spesso cambiare colore de i capelli. Il suo debutto ufficiale nella musica è arrivato a 21 anni, con grande consenso della critica. Ha un rapporto speciale con i suoi genitori, che lo supportano in ogni scelta.