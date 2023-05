Volto della televisione italiana per tanti anni, Gabriella Golia ha lavorato anche come attrice di cinema e di serie: che cosa fa oggi?

Nota come “il volto” di Italia 1, Gabriella Golia ha fatto carriera nel mondo della televisione come conduttrice, annunciatrice e showgirl. Classe 1959, la donna ha lavorato a diversi progetti cinematografici, ma che cosa fa oggi? Andiamo alla scoperta della vita di Gabriella Golia!

Gabriella Golia: la vita e la carriera dell’ex annunciatrice

Gabriella Golia è nata a Milano il 2 febbraio 1959 sotto il segno dell’Acquario e attualmente ha 65 anni. Della sua vita famigliare e della sua infanzia non si conoscono molti dettagli, ma Golia ha da sempre nutrito una grande passione verso il mondo dello spettacolo, specie della televisione. La sua carriera in tv, infatti, comincia proprio grazie alla partecipazione a vari spot pubblicitari. Grazie a essi, che fungono per lei da trampolino di lancio, Gabriella Golia entra ufficialmente dentro il piccolo schermo e comincia a farsi strada in quel mondo.

Nel 1975 debutta come attrice e lo fa nel film Stangata in famiglia, diretto da Franco Nucci (nel cast anche Lino Banfi). Pensate che in quell’anno ancora non aveva finito gli studi e solo dopo il diploma in ragioneria, conseguito nel 1978, Gabriella Golia esordisce ufficialmente come annunciatrice televisiva. L’occasione arriva per Antenna Nord, il polo televisivo di Rusconi. Nel corso della sua carriera ha lavorato anche in Rai come valletta e ha avuto l’opportunità di lavorare a fianco di alcuni dei grandi della tv: è il caso di Raimondo Vianello e Claudio Lippi, giusto per citarne un paio.

Il passaggio a Italia 1 avviene nel 1982 e lì Gabriella Golia comincia a condurre diverse trasmissioni Mediaset, come: Azzurro, Festival di primavera, Tutto di tutti, Vota la voce, Superazzurri, Fininvest e così via.

La carriera di Gabriella Golia negli anni Novanta

Se gli anni Ottanta sono stati per Golia un periodo fruttifero e, se vogliamo, di lancio, gli anni Novanta le hanno aperto le porte del successo. Accrescono le sue partecipazioni sia come attrice di serie-tv e film, ma accrescono anche le sue esperienze come volto di numerosi programmi tv.

Dopo quasi 20 anni di servizio Golia nel 2002 lascia il mondo degli annunci e nel 2010 lascia ufficialmente Mediaset.

Negli anni a seguire Gabriella Golia ritorna nel ruolo di Signorina Buonasera per Studio 1 e poi prende parte anche ad altri progetti. È il caso del 2019, quando per Sky Atlantic realizzò due annunci speciali, per presentare due puntate della serie 1994.

Perché si è allontanata dalla televisione?

A un certo punto della sua vita Gabriella Golia ha scelto di allontanarsi proprio da quel mondo che, di base, l’aveva resa nota al pubblico. Pare che tale decisione sia dovuta alla sua volontà di fare la mamma.

Chi è il marito di Gabriella Golia? Ha figli?

Gabriella Golia è sposata dal 2003 con Marco Alloisio, ma i due stavano insieme già da molti anni. Nel 1997, infatti, erano già insieme e sono diventati genitori di Tommaso.

Una vita ricca di successi e di esperienze, ma pare che i sogni di Gabriella Golia non siano finiti: nella puntata del 4 maggio 2023 di Oggi è un altro giorno, infatti, l’ex annunciatrice ha dichiarato di volere partecipare a Ballando con le Stelle.