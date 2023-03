Chi è Elena Di Cioccio: carriera e vita privata

Elena Di Cioccio è attrice, cantante, speaker radiofonica e presentatrice televisiva. Viene da una famiglia di artisti e in questi giorni ha fatto un annuncio che ha colpito molto il pubblico.

Elena Di Cioccio: la carriera



Elena Di Cioccio è un’attrice, cantante, speaker radiofonica e presentatrice televisiva italiana, di grande successo. Viene da una famiglia di artisti, compreso il padre Franz Di Cioccio, che fa parte della famosa band PFM. Ha iniziato la sua carriera artistica quando era ancora molto giovane, esibendosi come cantante rock nei club milanesi e facendo parte di diversi gruppi musicali. Nel 2001 ha iniziato a lavorare come speaker radiofonica presso diverse emittenti private. Tra cui Radio Lupo Solitario, Rock FM e Radio Roma Uno. La radio e la musica sono state una grande passione e parte importante della ua carriera. Nel 2005 ha iniziato a collaborare con il programma Le Iene, come inviata, distinguendosi per il suo stile particolarmente ironico ma anche molto sensibile. Nel 2010 ha iniziato a lavorare con La7d come volto del programma La Mala EducaXXXion. Nel 2011 ha iniziato la sua carriera come attrice, con il ruolo da protagonista in Nauta di Guido Pappadà, e prendendo parte a diversi film e serie tv di successo, tra cui L’industriale, Squadra Mobile e Nudes. Nel 2015 ha partecipato a Tale e Quale Show e nel 2017 ha preso parte alla prima edizione di Celebrity MasterChef Italia.

Filmografia:

“Nauta” (2010)

“Omero bello di nonna” (2011)

“L’industriale” (2011)

“Squadra Mobile” (2015-2017)

“Nudes” (2021)

“Quarantenni in salita” (2021)

“Piove” (2022)

“Quando” (2023)



Elena Di Cioccio: la vita privata



Elena Maria Ida Di Cioccio è nata a Milano il 16 settembre 1974, sotto il segno zodiacale della Vergine. È alta un metro e settantadue centimetri, ha gli occhi azzurri e i capelli castani. Ha una sorella di nome Cinzia. Studia canto, recitazione e doppiaggio. Segue una dieta vegetariana. Nel 2022 è stata sottoposta ad un processo per l’accusa di diffamazione nei confronti dell’ex calciatore Walter Zenga.

Nella puntata de Le Iene del 28 marzo 2023, ha condiviso una confessione molto intima che riguarda la sua vita privata. Ha dichiarato pubblicamente di essere sieropositiva, per la prima volta. Ha scelto di farlo durante un monologo dedicato a temi importanti, con lo scopo di diffondere un messaggio emotivo. Elena ha parlato dell’HIV, diagnosticata 21 anni fa, durante un’intervista successiva al monologo. Dopo anni di vergogna, sofferenza e silenzio, ha deciso di usare la tv per liberare il virus dall’ignoranza.

“Ciao sono Elena Di Cioccio, ho 48 anni e da 21 sono sieropositiva. Ho l’HIV, sono una di quelli con l’alone viola. Ero molto giovane quando questa diagnosi stravolse completamente la mia vita. All’inizio ho avuto paura di morire, poi di poter fare del male al prossimo. ‘E se contagi qualcuno?’, mi dicevo, ‘Non me lo perdonerei mai’. Non è mai successo, non ho mai contagiato nessuno e non sono morta” ha dichiarato.

Elena Di Cioccio: il libro Cattivo Sangue



“Ero giovane, abitavo con il mio fidanzato in una piccola casa sul Naviglio di Milano, avevo mille sogni nel cassetto e tutta una vita davanti. Ma una mattina mi sono svegliata senza sapere che da lì a poche ore la mia vita sarebbe cambiata per sempre” è la descrizione di Cattivo Sangue, il libro scritto da Elena Di Cioccio. Cosa accade quando il futuro va a sbattere contro una notizia che non permette di tornare indietro? Si tratta di un romanzo-testimonianza di una donna che ha avuto il coraggio di affrontare le sue ferite, accettare la sua vulnerabilità e trasformare quella che è arrivata come una condanna in un atto di amore verso se stessa e gli altri.