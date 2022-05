Walter Zenga ha sporto denuncia contro l’ex inviata delle Iene Elena Di Cioccio, che nel 2021 lo insultò via Twitter per le sue parole rivolte al figlio Andrea Zenga durante una puntata del GF Vip.

Walter Zenga denuncia Elena Di Cioccio

Il tribunale di Milano esaminerà il caso delle accuse rivolte da Elena Di Cioccio a Walter Zenga attraverso i social dopo una puntata del GF Vip 5, a cui aveva partecipato suo figlio Andrea Zenga.

“Zenga padre parla come un bullo 16enne al figlio che ormai è diventato adulto”, aveva twittato l’attrice, e ancora: “Fai schifo come uomo e come padre”. Zenga, in seguito all’episodio, aveva denunciato l’ex inviata delle Iene per aver offeso la sua reputazione pubblicamente.

La Procura di Milano ha firmato un decreto di citazione diretta a giudizio per l’attrice, che dovrà presentarsi in tribunale il prossimo 16 giugno.

Walter Zenga e il figlio Andrea

Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Andrea Zenga aveva accusato l’ex calciatore di esser stato un padre completamente assente. Dopo le sue accuse, Zenga era intervenuto al programma tv tuonando: “Parla della mia vita quando la tua sarà un esempio.

E quando la tua vita sarà un esempio, ti renderai conto che non avrai voglia di parlare della mia”. In seguito i due si erano rappacificati, ma Zenga era stato assente al matrimonio del figlio Niccolò (che pure aveva avuto modo di vedere durante il programma televisivo). La vicenda avrà ulteriori sviluppi? Al momento Elena Di Cioccio non ha commentato la questione.