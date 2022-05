Chi è Dora Romano: età, film, biografia

Dora Romano è un’attrice in ambito televisivo, cinematografico e teatrale, che ha dimostrato il suo valore in moltissime occasioni. Sul set ha avuto l’onore di recitare accanto a Dustin Hoffman e molte altre celebrità. Vediamo più nel dettaglio qualcosa di lei.

Chi è Dora Romano?

Dora Romano nacque nel 1955 a Castellammare di Stabia. Proprio nella sua località di origine, in Campania, cominciò ad ambire a essere attrice, affidandosi al celebre commediografo Annibale Ruccello a inizio anni Settanta.

Pur avendo origini molto umili, è riuscita a reperire in sé la forza e il coraggio di credere nei propri sogni e perseverare sulla sua strada. Presentò quindi domanda per la scuola di Gassman a Firenze e, appena venne ricontattata, non esitò neanche un momento ad accettare.

Presso la Bottega Teatrale di Firenze conseguì così il diploma in recitazione. In aggiunta al periodo trascorso nel capoluogo toscano, partecipò ai seminari di J. Grotowskij a Palermo e di De Fazio a Roma e Los Angeles. Parallelamente, riuscì a laurearsi in Sociologia.

Dora Romano svolse il suo apprendistato con personalità enormi del mondo del teatro, primo fra tutti, Eduardo De Filippo. Negli ultimi anni l’abbiamo vista in alcune delle fiction più note e apprezzate dal grande pubblico.

Diretta da Saverio Costanzo, ne L’Amica Geniale, recitò la parte della maestra Oliviero, colei che scopre come una delle bambine più povere della sua classe, Lila, sia un piccolo genio, tanto da avere imparato da sola a leggere e scrivere. In Imma – Sostituto procuratore interpreta invece la mamma di Pietro nonché suocera della protagonista.

Inoltre, ha preso parte a Madre, Aiutami!, miniserie con Virna Lisi, interpretando il ruolo di Suor Matilde. Nel corso degli anni, è apparsa anche in ulteriori produzioni di notevole successo, tra cui Il Maresciallo Rocca, Don Matteo 12, con Terence Hill, Le indagini di Lolita Lobosco, con Luisa Ranieri e Bang Bang Baby.

A livello di cinema, Dora Romano ha avuto il ruolo di Madame Baldini, moglie di Dustin Hoffman, nel film Profumo – Storia di un assassino, in cui è stata diretta dal regista Tom Tywker. Ha anche recitato nella pellicola sul caso Stefano Cucchi, intitolata Sulla mia pelle, recitando la parte di uno dei medici che hanno tenuto in osservazione Cucchi durante la degenza all’ospedale Pertini di Roma, negli ultimi afflati di vita.

L’attrice può vantare inoltre l’apparizione con altri giganti del grande schermo: da Ferzan Ozpetek, per cui si è calata nei panni di Lea ne La dea fortuna a Paolo Sorrentino, per cui ha ricoperto il ruolo della signora Gentile in È stata la mano di Dio.

Dora Romano: la vita privata

Sul privato di Dora Romano si sa pochissimo, vista la sua attenzione nel proteggere la privacy mantenendo lontana l’attenzione mediatica. Residente a Roma, non conosciamo lo stato sentimentale dell’artista.

Sappiamo inoltre che non le fu possibile studiare musica a causa delle sue umili origini, ma da sempre adora cantare, pure sul palco.

Per lei l’amicizia ha un valore inestimabile, e si fonda sul bisogno di parlare e di guardarsi negli occhi.