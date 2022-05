Bang Bang Baby è la nuova serie tv italiana presente sulla piattaforma di streaming Prime Video. Disponibile sulla piattaforma dal 28 aprile 2022, con gli ultimi episodi disponibili dal 19 maggio, è tratta dal libro L’intoccabile di Marisa Merico. Ispirata ad una storia vera, la trama è di Bang Bang Baby è ambientata negli anni Ottanta.

Scopriamo di più sulla trama e cast della serie Bang Bang Baby.

Bang Bang Baby: trama

La storia inizia quando Alice Barone scopre i segreti della sua famiglia, che fa parte della criminalità organizzata.

La giovane 16enne vive in un piccolo paese del nord Italia con la madre e vive una vita tranquilla. Quando scopre che il padre, che credeva morto, è vivo, ma fa parte della criminalità organizzata come parte della sua famiglia, tutto cambia e decide di entrare in quel mondo. Non aspettiamoci una serie alla Gomorra: nella stessa serie troviamo diversi generi, ci sono aspetti teen che potranno essere apprezzati dai più giovani, ma anche commedia e melodramma.

Dunque avremo parti più pesanti e drammatiche, ma anche momenti che ci faranno sorridere.

Come abbiamo detto, il romanzo – e quindi la serie – si basa su una storia vera. Marisa Merico, l’autrice, è nipote di Maria Serraino, conosciuta come La Signora, donna potente della ‘ndrangheta milanese e figlia di Emilio Di Giovane, un boss. La serie ha ricevuto buone recensione da pubblico e critica e ha già ricevuto alcune candidature ai Nastri d’argento 2022.

Il cast

Il cast di Bang Bang Baby ha cercato di essere in linea con la trama del romanzo, cercando attori che incarnassero i personaggi. L’attrice protagonista è Arianna Bacheroni, che ha solo 17 anni ed ha già recitato solo in Mio fratello rincorre i dinosauri. Adriano Giannini e Lucia Mascino sono i genitori della ragazza nella serie, rispettivamente Santo Barone e Gabriella Gianmatteo. Negli altri ruoli troviamo: Dora Romano per Nonna Lina, Antonio Gerardi è Nereo, Giorgia Arena per Assunta, Giuseppe De Domenico per Rocco, Barbara Chichiarelli è l’Ispettore Ferrario, Silvia Gallerano è Barbarella, Carlotta Antonelli è Cleopatra, Enea Barozzi è Rossana, Pietro Paschini è Jimbo e infine Giuseppe Cutrullà è ‘U Damerinu.