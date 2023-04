Bernardo Casertano è l’attore che interpreta Davide Fabris nella serie televisiva “Luce dei tuoi occhi” con Anna Valle. Vediamo, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Bernardo Casertano: chi è?

Bernardo Casertano è un attore italiano, è nato a Caserta l’8 dicembre (non è stato reso noto l’anno), è del segno zodiacale del Sagittario, è alto un metro e settantacinque e ha gli occhi e i capelli castani. Bernardo si appassiona al mondo della recitazione fin da piccolo, tanto che, dopo essersi laureato in economia a Napoli e aver lavorato in una multinazionale, decide di trasferirsi dalla città campana a Roma, dove si diploma presso l’Accademia del Teatro de Cocci, sotto la guida di Cristiano Censi e Isabella Del Bianco, sostenuto dal padre. In seguito viene diretto per uno spettacolo da Ersilia Lombardo, storica interprete della compagnia palermitana. Lavora anche con Jean Paul Denizon, Pierpaolo e Giancarlo Sepe e Andrea Baracco.

Nel tempo libero Bernardo Casertano pratica pallacanestro, sci e tennis. Inoltre è molto legato alla sua moto.

Bernardo Casertano: la carriera

Bernardo Casertano debutta a teatro nel 2007 in “Un grumo di aria inutile” di Cristiano Censi, dove è sia il regista che il protagonista. L’anno dopo ha un piccolo ruolo nella terza stagione della serie televisiva di grande successo “I Cesaroni“, con Claudio Amendola, Elena Sofia Ricci, Alessandra Mastronardi e Max Tortora. Dopo di che intraprende una lunga collaborazione con il regista Andrea de Magistris, che lo coinvolge in tantissime rappresentazioni teatrali, come “La sconosciuta”, “Shakespeare in death”, “Studio su Le viole”, “Emma e cattivi compagni” e “Im Bestia”.

Per quanto riguarda i film, abbiamo visto recitare Bernardo Casertano in “La ballata dei precari”, “Natale con i fiocchi” con Alessandro Gassman e Silvio Orlando, “Sotto una buona stella” di Carlo Verdone con Paola Cortellesi. Bernardo ha preso parte anche a diverse serie televisive, quali “Le mani dentro la città” con Simone Cavallari e Giuseppe Zeno, “Il commissario Rex”, “Che Dio ci aiuti”, “Il paradiso delle signore 2”, “Non dirlo al mio capo 2”, e “Nero a metà”. Bernardo Casertano ha vestito inoltre i panni di Paolo Borsellino in “Rocco Chinnici”, di Michele Soavi e di Domenico lo Bianco nel film “Sulla mia pelle“, di Alessio Cremonini, con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca, pellicola che ripercorre gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi. Recentemente lo abbiamo visto nella serie televisiva di genere drammatico thriller, “Luce dei tuoi occhi”, di Fabrizio Costa. In questa serie televisiva Bernardo Casertano interpreta Davide Fabbris, l’ex fidanzato di Emma Conti (Anna Valle), una ballerina e coreografa con la quale in passato ha vissuto una grande storia d’amore interrotta dalla perdita della loro bambina. La figlia però pare non sole essere viva ma essere diventata anch’essa una ballerina. La serie televisiva va in onda in prima serata su Canale 5.

Bernardo Casertano: vita privata

Non si hanno molte notizie riguardanti la vita privata di Bernardo Casertano, non si sa se sia impegnato né se abbia dei figli. Se volte saperne di più su di lui potete seguirlo sul suo profilo di Instagram.