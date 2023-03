Chi è Chris Pine? Carriera e vita privata

Chris Pine è un famoso attore americano, con una carriera ricca di successi e ruoli che gli hanno permesso di farsi conoscere a livello internazionale. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più su di lui.

Chris Pine: la carriera



Chris Pine è nato a Los Angeles il 26 agosto 1980, sotto il segno della Vergine. È tra gli attori più conosciuti di Hollywood e nel corso della sua carriera ha ottenuto ruoli di grande successo ed è stato anche produttore televisivo e doppiatore. È conosciuto soprattutto per aver interpretato il ruolo di James T.Kirk nei film Star Trek, Into Darkness, Star Trek e Star Trek Beyond. L’attore ha ammesso di non aver mai avuto una grande passione per la recitazione, è sempre stata una cosa naturale, come se fosse il suo destino. Il suo primo provino è stato per Una mamma per amica, ma è stato scartato. Ha debuttato nel 2003 recitando in un episodio di E.R – Medici in prima linea, CSI: Miami e The Guardian. Nel 2004 ha ottenuto un ruolo in Principe azzurro cercasi, accanto ad Anne Hathaway, e ha recitato anche in alcuni episodi di Six Feet Under e American Dreams. Nel 2006 è stato scelto per Baciati dalla sfortuna, accanto a Lindsay Lohan, e ha recitato anche in Appuntamento al buio, Smokin’ Aces e Bottle Shock. La svolta è arrivata nel 2009 con l’undicesima pellicola della saga Star Trek, in cui ha interpretato il giovane capitano James T. Kirk. È stato richiamato per lo stesso ruolo nel 2013, nel film Into Darkness, e nel 2016, in Star Trek Beyond.

Ha recitato insieme a Denzel Washington nel thriller d’azione Unstoppable – Fuori controllo e ha assunto il ruolo dell’analista della CIA Jack Ryan nel film Jack Ryan – L’iniziazione. Tra i suoi successi anche Una spia non basta, con Tom Hardy e Reese Witherspoon, e Come ammazzare il capo…e vivere felici. È stato scelto come principe azzurro nel musical Into the Woods e ha recitato anche in Wonder Woman, nel ruolo di Steve Trevor. Ha poi recitato in Wonder Woman 1984, in Nelle pieghe del tempo, in The Contractor e nel thriller La cena delle spie. È anche un doppiatore ed è comparso in vari videoclip, diventando anche testimonial di alcuni brand, come Armani.

Chris Pine: la vita privata



Chris Pine ha iniziato a frequentarsi con Annabelle Wallis nel 2018, dopo che la donna ha concluso la sua relazione con il cantante dei Coldplay, Chris Martin. Non hanno mai ufficializzato la loro relazione, per cui non sono mai apparsi insieme su un red carpet o ad un evento, ma sono spesso stati fotografati insieme. L’attore è una persona molto riservata, per questo ha preferito non ufficializzare la relazione. Nel 2022, però, è stata data la notizia della loro rottura, anche se non si conoscono i motivi. Il nome completo dell’attore è Christopher Whitelaw Pine e nel 2022 un video che lo ha visto protagonista alla premiere del film Don’t Worry Darling è diventato virale. Secondo alcuni, Harry Styles avrebbe sputato addosso all’attore mentre si accomodava al suo fianco durante il Festival del Cinema di Venezia.