Scopriamo insieme chi è Chiara, la nuova ballerina di Amici 2023. Secondo le prime indiscrezioni, la ragazza sarebbe riuscita ad ottenere il banco nella tanto amata scuola di Maria De Filippi.

Chi è Chiara, la ballerina di Amici 2023: età, carriera e vita privata

La prima puntata di Amici 2023 andrà in onda domenica 24 settembre. In queste ore, però, stanno uscendo alcune indiscrezioni che riguardano la nuova classe del talent show. Nella prima puntata è stata formata la classe di allievi ammessi e tra questi dovrebbe esserci anche Chiara Porchianello, che ha ottenuto un banco di danza. La ragazza è stata fortemente voluta da Emanuel Lo, che ha voluto otto allievi e si è riservato di vedere Chiara al lavoro in sala. La giovane aveva cercato di entrare anche lo scorso anno, tramite una sfida con Rita Pompili, ma aveva perso. La ballerina non si è persa d’animo e ha provato nuovamente a fare i provini. Questa volta è riuscita ad ottenere il parere favorevole dell’insegnante di danza. Chiara Porchianello è nata a Roma nel 2004 e su Instagram ha un profilo seguito da 50.000 utenti. Oltre a condividere foto e video dedicati alla danza, posa spesso anche come modella, con servizi fotografici sempre dedicati alla sua passione.

Chi è Chiara, la ballerina di Amici 2023: l’amicizia con Giulia Stabile e il fidanzato

Chiara Porchianello è la migliore amica di Giulia Stabile. “Ci siamo viste davvero poche volte e non abbiamo avuto modo di trascorrere insieme tutto quel tempo che eravamo abituate a passare come due sorelle. Però, vederti finalmente appagata per la crescita che hai avuto e per aver ottenuto ciò che desideravi dopo tanti sforzi, non ha prezzo” ha scritto la giovane ballerina dopo la vittoria ad Amici della sua amica. “Sempre al tuo fianco, per tutto grazie” aveva risposto Giulia. Le due ragazze sono molto legate, tanto che prima dell’esperienza di Giulia ad Amici avevano anche un profilo insieme su TikTok. Su questo profilo sono presenti sedici video, girati tra giugno e novembre 2020. Ora che Chiara è entrata nella scuola di Amici, potrebbe trovarsi a dover lavorare con Giulia nella sala prove. Le due condividono anche lo stesso tatuaggio, poco sopra al gomito, con la scritta “Ama” seguita da un cuoricino.

La giovane ballerina è anche fidanzata. In uno scatto condiviso sui social network, la ragazza è insieme a Filippo Morani, anche lui ballerino. Il giovane ha ballato nello show Benedetta Primavera, di Loretta Goggi. Per il momento non si può sapere da quanto tempo stanno insieme e come si sono conosciuti. Probabilmente scopriremo ulteriori dettagli della sua storia d’amore e della sua vita privata quando avrà modo di raccontarsi durante l’esperienza nella nuova edizione di Amici di Maria De Filippi.

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT: