Amber Luke è la donna più tatuata d’Australia, con il 98% del corpo tatuato. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Chi è Amber Luke, la donna più tatuata d’Australia

Amber Luke è un’influencer di origini australiane di 28 anni, conosciuta anche come la donna drago. Amber è fin da piccola appassionata di tatuaggi, ha infatti iniziato a tatuarsi quando aveva appena 14 anni e da allora non ha più smesso, oggi il 98% del suo corpo è tatuato, è infatti la donna più tatuata d’Australia. In Italia abbiamo sentito parlare di lei grazie a Barbara D’Urso, che l’ha voluta come ospite nella sua trasmissione qualche anno fa. Amber ha speso una marea di soldi per assomigliare a “un drago dagli occhi blu“. Queste le parole della giovane a “Live Non è la D’Urso“: “inizialmente volevo farlo per una questione estetica, mi piaceva. Nessuno mi ha costretto a farlo. Sì, ho diviso la lingua in due. Me l’hanno tagliata a metà con un coltellino e l’hanno ricucita ai lati. Non è irreversibile, posso riunire la lingua se voglio.”

Oltre ai tatuaggi, Amber Luke ha anche applicato delle zanne ai denti ed è ricorsa più volte al filler per rimpolpare le labbra e gli zigomi e ha modificato anche la forma delle orecchie al fine di renderle appuntite.

Amber ha anche rivelato che a 14 anni le è stata diagnosticata la depressione, non accettava il suo corpo e per questo non riusciva ad avere una vita sociale. Durante una intervista a “The Sun” ha detto le seguenti parole: “prima non avevo idea di chi fossi, né di cosa volessi dalla vita. Ora sono più sicura di me. Non mi preoccupo di come apparirò quando sarà vecchia. Non sto facendo del male a nessuno. Sto facendo ciò che voglio e se mi fa sentire felice quando mi sveglio la mattina, allora va bene così.”

Amber Luke, la donna più tatuata d’Australia è diventata cieca

Amber Luke è diventata cieca per tre settimane dopo essersi fatta tatuare di blu i bulbi oculari. L’operazione non le ha permesso di vedere per diverse settimane ma, nonostante ciò, la 28enne influencer non si è pentita della sua scelta. Al “Mirror” ha dichiarato che: “non ho rimpianti, voglio continuare il viaggio per diventare la vera me. La gente mi chiede spesso se rimpiango il mio aspetto, ma in realtà no. Credo che la cosa più importante da ricordare sia che tutto ciò che ho fatto, anche se sono diventata cieca per tre settimane e ho attraversato tanti problemi e dolori, mi ha permesso di crescere.” Amber ha poi detto che tutto quello che ha fatto ha fatto in modo che diventasse più forte e che il suo obiettivo è essere se stessa, che non ha un’estetica precisa che vuole rispettare. Amber ha detto che vuole continuare a farsi tatuaggi: “voglio continuare a trasformarmi man mano che vado avanti e in questo momento sto lavorando sulla mia gamba destra. Ho un rivestimento nero sulla parte inferiore del polpaccio e lo stinco è nero, ma voglio rifarlo ancora una volta e renderlo uniforme.” Se volete saperne di più su di lei potete seguirla su Instagram, dove l’influencer ha oltre 54mila follower.