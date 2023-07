Vediamo insieme come proteggere un tatuaggio appena fatto dal sole in estate.

Al giorno d’oggi i tatuaggi sono davvero molto amati, molti di noi amano avere un disegno, una scritta, insomma qualcosa di importante da avere indelebile sulla propria pelle. Ma, come proteggere un tatuaggio appena fatto dal sole? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Come proteggere un tatuaggio dal sole: la guida da seguire

I tatuaggi fanno ormai parte delle nostre vite, al giorno d’oggi è più difficile trovare una persona che non abbia almeno un tatuaggio che il contrario. Oltre al significato personale che ogni tatuaggio ha per ognuno di noi, è anche bello mostrare i propri tatuaggi agli altri e quale stagione migliore se non l’estate? Se però avete intenzione di fare un tatuaggio proprio in questa stagione ci sono alcune regole molto importanti da seguire, poiché il sole non è certo un amico dei tatuaggi freschi, anzi i raggi solari possono avere degli effetti molto negativi sul tatuaggio stesso. Potrebbe sbiadirlo o fargli perdere definizione. Il consiglio è sicuramente quello di non fare un tatuaggio in estate, però, seguendo le giusta guida, si può comunque evitare che il sole danneggi un tatuaggio appena fatto. Vediamo ora insieme alcuni consigli utili su come proteggere un tatuaggio appena fatto dal sole:

Evitare il sole : regola numero uno è quella di evitare l’esposizione diretta al sole una volta fatto il tatuaggio e fino alla completa guarigione, in modo che il tatuaggio non perda brillantezza e in modo che possa avere una resa ottimale nel lungo periodo.

: regola numero uno è quella di evitare l’esposizione diretta al sole una volta fatto il tatuaggio e fino alla completa guarigione, in modo che il tatuaggio non perda brillantezza e in modo che possa avere una resa ottimale nel lungo periodo. Creme protettive : una volta che il vostro tatuaggio è guarito potete esporlo al sole ma solamente con le giuste precauzioni. Utilizzare una crema solare ad alta protezione, mai inferiore a SP30. Spalmare la crema prima di andare in spiaggia e ricordarsi di ripetere l’applicazione dopo il bagno e circa ogni due ore.

: una volta che il vostro tatuaggio è guarito potete esporlo al sole ma solamente con le giuste precauzioni. Utilizzare una crema solare ad alta protezione, mai inferiore a SP30. Spalmare la crema prima di andare in spiaggia e ricordarsi di ripetere l’applicazione dopo il bagno e circa ogni due ore. Coprire il tatuaggio: se il vostro tatuaggio appena fatto non è particolarmente grande il consiglio è di coprirlo quando siete a sole, con una bandana, un foulard, un pareo o una benda, a seconda della posizione in cui avete fatto il tatuaggio.

se il vostro tatuaggio appena fatto non è particolarmente grande il consiglio è di coprirlo quando siete a sole, con una bandana, un foulard, un pareo o una benda, a seconda della posizione in cui avete fatto il tatuaggio. Crema idratante: fondamentale tenere il tatuaggio idratato, una volta a casa spalmare quindi una crema idratante sul tatuaggio.

Infine se decidete di fare un tatuaggio in estate chiedete prima consiglio al vostro tatuatore di fiducia, fatevi spiegare tutto nei minimi dettagli, soprattutto i rischi nel farlo in questa stagione.

Cosa provoca la luce del sole ai tatuaggi?

Il sole offre sicuramente dei benefici alla nostra pelle, primo fra tutti l’apporto di vitamina D, tanto importante per la nostra salute. Dall’altro canto il sole può essere anche molto pericoloso per la pelle e anche per i tatuaggi. Ma, cosa provoca la luce del sole ai tatuaggi? La penetrazione dei raggi UV nella pelle e nel derma sottostante arriva fino ai pigmenti colorati di cui è composto il tatuaggio. Ciò fa sì che il disegno si possa consumare, che l’inchiostro risulti meno luminoso e brillante. Se il tatuaggio è fresco il rischio di rovinare il disegno è ancora più alto e potrebbe anche causare danni a livello cutaneo. Per questo è fondamentale usare le giuste precauzioni e, se non abbiamo urgenza di fare il tatuaggio, meglio aspettare la fine dell’estate.